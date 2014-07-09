世界杯-背景资料：德国巴西一役诞生多项纪录

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
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(本文由路透中文网编译提供)
路透里约热内卢7月8日 - 周二举行的世界杯半决赛中巴西队以1-7输给德国队，这场比赛打破了一系列世界杯和东道主、五届世界杯冠军巴西队的纪录。
*这场比赛平了巴西队历史上最大差距输球纪录，上一次巴西队以这么悬殊的比分输球还是在1920年美洲杯上0-6输给乌拉圭队。
*这场比赛是目前为止巴西队在世界杯上最惨痛的失利，比分轻松超过了1998年世界杯决赛中0-3输给法国队的那场比赛。
*这场比赛是巴西队自1975年美洲杯上1-3输给秘鲁队之后首次在国内举行的正式比赛中输球，并且这两次输球都是在贝洛奥里藏特。
*这场比赛是巴西队自2002年0-1输给巴拉圭之后首次在国内举行的任何比赛中输球。
*巴西成为第三支在中场休息之前就输掉5球或5球以上的队伍，前两支球队是扎伊尔和海地。
*巴西队之前唯一一次失7球及7球以上的比赛是在1934年的一场友谊赛中，那时他们以4-8输给了南斯拉夫队。
*克洛泽为德国队打进的第二粒进球使他以16球的进球数超越了前巴西前锋罗纳尔多，成为世界杯历史上进球最多的人。而当时罗纳尔多正坐在体育场内为巴西环球电视台解说。
*巴西之前对阵德国队的最惨痛的失利是1986年在一场友谊赛中以0-2输掉了比赛。
*德国队成为历史上第一支在世界杯半决赛中进7球的队伍。
*上一支在世界杯半决赛中进6球或以上的队伍是联邦德国队，他们在1954年世界杯上以6-1打败了奥地利队。此外，阿根廷队和乌拉圭队在1930年世界杯半决赛中均以6-1击败对手。
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（完）
编译：陈培艺 发稿：王燕焜
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