世界杯-英雄罗梅罗让阿根廷人品味这一刻

阿根廷门将罗梅罗扑出荷兰球员斯内德的点球后的庆祝动作。 REUTERS/Ricardo Moraes

路透圣保罗6月9日（记者Javier Leira） - 周三门将罗梅罗在半决赛点球大战中扑出两球，助阿根廷4-2战胜荷兰队，自1990年来首次跻身世界杯决赛。他告诉他的同胞们，要“享受这一刻”。

“享受这一刻，明天我们就该备战决赛了，”他在接受电视采访时说，“我现在沉浸在快乐之中，我对每一件事都感到快乐。（点球）确实靠运气，那是事实。我对自己有信心，而且很幸运，所有事情结果都还不错。”

“我们的希望从第一天开始就从未改变。”他补充说。

阿根廷队主教练萨维利亚说，这场比赛非常艰难、非常紧张。

“我非常高兴，因为我们进决赛了。现在我们要看看，我们能做到什么了。”他说，“我们将用平常心对待一切，谦虚、职业和百分之百的努力。”

替补登场的阿圭罗在点球大战中取得进球。

“这意味着太多，许多人不看好阿根廷能进决赛，但我们知道，我们是一支好球队。”

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编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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(Reporting By Qiaozi Gu)