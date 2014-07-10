世界杯-英雄罗梅罗让阿根廷人品味这一刻

英国政经：国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Javier Leira
路透圣保罗6月9日 - 周三门将罗梅罗在半决赛点球大战中扑出两球，助阿根廷4-2战胜荷兰队，自1990年来首次跻身世界杯决赛。他告诉他的同胞们，要“享受这一刻”。
“享受这一刻，明天我们就该备战决赛了，”他在接受电视采访时说，“我现在沉浸在快乐之中，我对每一件事都感到快乐。（点球）确实靠运气，那是事实。我对自己有信心，而且很幸运，所有事情结果都还不错。”
“我们的希望从第一天开始就从未改变。”他补充说。
阿根廷队主教练萨维利亚说，这场比赛非常艰难、非常紧张。
“我非常高兴，因为我们进决赛了。现在我们要看看，我们能做到什么了。”他说，“我们将用平常心对待一切，谦虚、职业和百分之百的努力。”
替补登场的阿圭罗在点球大战中取得进球。
“这意味着太多，许多人不看好阿根廷能进决赛，但我们知道，我们是一支好球队。”
（完）
编译：顾桥孜 发稿：王燕焜 (Reporting By Qiaozi Gu)
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
* 招标品种：国开行3/5年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：80亿元 * 招标时间：4月20日14:30-15:30 * 受访人数：9位(银行、基金、保险) * 预测区间：3.92%-4.02%；4.08%-4.15% * 预测均值：3.97%；4.11% 路透上海4月19日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年和五年期固息债 。路透调查显示，周三现券收益率小幅震荡，预计短期仍将延续盘整；考虑手续费影响后， 两期债中标收益率料接近二级，预测均值分别落在3.97%和4.11%。 北京一银行交易员称，近期利率债一级市场总体偏弱，尤以国债、地方债需求不佳；而 票息较高的政策性金融债，招标结果相对平稳一些，国开债更有流动性优势，预计明日定位 将接近二级水平。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，三年、五年最新收 益率为4.0367%、4.1605%。 中国农业发展银行周三下午招标的一年、五年和10年三期债
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