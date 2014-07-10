世界杯-阿根廷点杀荷兰 将与德国争冠

路透圣保罗7月9日（记者 Peter Rutherford） - 在周三举行的世界杯半决赛阿根廷队对阵荷兰队的比赛中，双方在120分钟的时间内互交白卷，比赛被拖进点球大战，阿根廷队门将罗梅罗状态神勇扑出两粒点球，帮助阿根廷队以4-2的比分取得胜利，也使得阿根廷队时隔24年重返世界杯决赛。

点球大战第一轮，荷兰队后卫弗拉尔主罚的点球被罗梅罗从球门左下角扑出。第三轮，罗梅罗再次以一次精彩的扑救扑出了斯内德的点球，科林蒂安球场的阿根廷球迷们几近疯狂。

打入制胜点球的压力落到了阿根廷队替补出场的马克西·罗德里格斯身上，他的点球越过荷兰门将西勒森的头顶进入网窝。西勒森最终没能复制1/4决赛中替补门将克鲁尔拯救荷兰的英雄壮举。

两届世界杯冠军球队阿根廷队即将奔赴里约热内卢，迎接周日举行的决赛。在周日他们将迎战老对手德国队，后者于周二在贝洛奥里藏特举行的半决赛中以7-1血洗了东道主巴西队。

周日将举行的决赛是1986和1990年世界杯决赛的再现，也是历史上首次同样的两支队伍在世界杯冠军争夺战中第三次相遇。

巴西的惨败阴影仍然浮现在两队队员的脑海中，因此他们的上半场比赛里小心谨慎成为比赛的主旋律。双方均尝试着摸清对方的战术并提高场上控球率，比赛中防守成为主旋律，缺乏观赏性。

因在2010年世界杯决赛中飞踹哈维·阿隆索胸部而给人留下深刻印象的荷兰中场大将德容已从右侧腹股沟拉伤中康复，并在本场比赛中复出担任中场先发。很明显，他在这场比赛的任务是限制阿根廷球星梅西的发挥。

阿根廷队在1/4比赛中1-0击败比利时后平了他们在世界杯的最长获胜记录，但在这5场比赛中他们均是以一球的微弱优势击败对手。这一次缺少了受伤的迪马利亚，阿根廷队的创造力大打折扣。

贵为4届世界足球先生的梅西在本场比赛中并没有太多闪光之处，但他还是在比赛开始后不久以一记任意球冲击了西勒森把守的荷兰大门。随后拉维奇开出角球，在弗拉尔的防守下，加雷跃起头球攻门，可惜皮球稍稍高出横梁。除此之外，阿根廷人在沉闷的上半场中几乎没有别的进球机会。

下半时的比赛同样打得小心翼翼，荷兰队在90分钟内甚至没有一次打进球门范围内的射门。直到下半场伤停补时阶段荷兰才迎来一次破门机会，不过罗本带球突破进小禁区后被马斯切拉诺及时封堵。

加时赛下半场，阿根廷队替补出场的帕拉西奥又错过了一次进球的绝佳机会。当时他已摆脱全部防守队员，但他的头球打得很正，使得门将西勒森舒服地拿下。随后土耳其籍主裁判卡基尔示意加时结束，进行点球大战。

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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