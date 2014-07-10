世界杯-范加尔对未能使用“扑点专家”深感遗憾

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Andrew Downie

路透圣保罗7月9日 - 在周三举行的世界杯半决赛中，荷兰队2-4点球大战不敌阿根廷队。曾在1/4决赛对阵哥斯达黎加的比赛中替补出场的门将、扑点球专家克鲁尔因荷兰队的换人名额用尽而不能上场，留给主帅范加尔无尽的遗憾。

荷兰门将西勒森在其职业生涯中从未扑出过一粒点球。本场比赛中，阿根廷人共主罚了4粒点球，他也没能够扑出任何一粒。加上弗拉尔和斯内德的点球被对方门将扑出，他们就这样将阿根廷队送入了决赛。

在1/4决赛中，荷兰主帅在点球大战开始前换上替补门将克鲁尔，后者扑出了2粒点球，使得荷兰队击败哥斯达黎加队进军半决赛。

但是在这场对阵阿根廷的比赛中，范加尔已用尽了全部3个换人名额，包括在加时赛下半场换下体力不支的前锋范佩西。加时赛毕两队战成0-0，西勒森只得留在场上。

“如果我有机会能将西勒森换下的话，我一定会那么做的，可惜我已经把换人名额用完了，”范加尔对记者表示。

“我觉得将范佩西换下是必要的，他当时已经快筋疲力竭了，”他补充道。“我当时是觉得亨特拉尔能进球的。”

另一个范加尔会感到不舒服的事实是，阿根廷队的英雄、扑出荷兰4粒点球中的2粒的门将罗梅罗昔日是他门下弟子。

“点球大战总是碰运气的事，”范加尔表示。“并且，我以前当然教过罗梅罗怎么扑出点球，所以这真的很令人伤心。”

在2007年，当范加尔还是荷甲俱乐部阿尔克马尔的教练时，他便将罗梅罗招入麾下。而且尽管范加尔后来表示他之前关于罗梅罗的评论是在开玩笑，很明显这真的令范加尔挺伤心的。

“最后关头在点球大战中输球是最糟糕的了。如果说我们在比赛中并不是表现得更好的那支球队的话，起码我们和对手是在同一水平线的。正因为这样，输掉比赛才非常令人失望，”他表示。

（完）