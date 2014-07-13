世界杯-巴西0-3再受挫 荷兰夺得季军

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西利亚6月12日 - 巴西队周六在主场一串串的嘘声中结束了家门口的世界杯之旅，导致其失去了冲击第六冠机会的后防线失误再度重现，在季军争夺战中0-3完败于荷兰队。

由于中后卫蒂亚戈·席尔瓦和大卫·路易斯的失误，比赛开始仅16分钟，巴西队已经0比2落后。如此情形，不禁让人担忧其重演周二半决赛创纪录的1-7惨败的耻辱。

那场失利是巴西队39年来首次在正式比赛中遭遇主场失利，外界纷纷要求球队全面变阵。在巴西利亚进行的这场比赛开始前读到斯科拉里的名字时，全场爆发出震耳欲聋的嘘声。

在对阵荷兰的比赛中，斯科拉里做出了6个位置的调整，试图在周二蒙羞后，挽回一些颜面。队长席尔瓦回归，但是他要对开场仅3分钟的失球负责。

比赛开始仅90秒，席尔瓦拉倒了对方边锋罗本。他还算幸运，阿尔及利亚籍主裁德贾马尔·哈伊莫迪仅仅对他出示了黄牌。

尽管犯规地点似乎是在禁区外，但很明显，巴西队长是防线上站位最靠后的那个人（犯规应判红牌）。

在主场球迷难以置信的眼神中，范佩西主罚点球一蹴而就。席尔瓦和全场球迷一样，陷入一片寂静。

然而，巴西队员们马上听到了球迷不满的声音。比赛第16分钟，席尔瓦的搭档路易斯在无人逼迫的情况下头球解围不远，布林德在点球点附近两次停球调整，射门得分。

这是巴西队在95分钟内丢的第9球。看台上的球迷怒不可遏，嘘声从四面八方涌来。一度让他们引以为傲的桑巴军团，在被多次羞辱后，现在只剩下一团混乱。

中场休息时，斯科拉里做出了一些调整，希望找出破敌制胜的方法。然而，换人后场面更糟。奥斯卡在距比赛结束还有20分钟时，因为尝试以假摔的方式获得点球，而被黄牌警告。这是本届世界杯上首个因假摔被出示黄牌的球员。

下半场东道主占有控球优势，但是荷兰队经常通过快速反击威胁着对方。伤停补时阶段，扬马特下底传中，左路无人防守的维纳尔杜姆包抄破门，比分定格在3比0。(完)

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