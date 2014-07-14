世界杯-门将诺伊尔：德国夺冠是团队精神的胜利

路透里约热内卢7月13日（记者 Peter Rutherford） - 德国队周日在马拉卡纳体育场进行的世界杯决赛1-0战胜了阿根廷队。赛后，门将诺伊尔高度赞扬了德国队卓越的团队精神。

在加时赛的胜利之后获得金手套奖的诺伊尔盛赞了自己的队伍和教练组成员。他同时也向因伤无法来到巴西参赛的队友们致敬。

“这是难以置信的，”他对德国电视台表示。“整个德国现在都是世界冠军了。

“所有没有参加比赛的队友们都给球队带来了团结的力量，这就是为什么我们能赢得世界杯的冠军。”

替补出场的格策在加时赛还有7分钟就要结束的时候打进一粒制胜球，帮助德国队第四次赢得世界杯冠军，同时使得德国队成为了第一支在南美洲的土地上捧起世界杯冠军奖杯的欧洲队伍。

这场世界杯决赛眼看要被拖进点球大战，直到第113分钟时替补上场的许尔勒左路传中，替补出场的格策随即用胸部控球并大力勾射，皮球从门将罗梅罗的身边飞入网窝。

诺伊尔在德国队的夺冠之路中扮演的角色不仅仅是具有极佳防守球门能力的门将，他也能凭借及时的禁区外跑动切断对手的进攻，为德国队的4名后卫注入信心。同时，他还能够帮助发起快速的防反。

有几次他与对方前锋直接对峙，但从未出现过险情。

“现在不是讨论我的时候，讨论我是否要冒主动出击的风险的时候，”他补充道。“我们的球队出色地完成了任务，一切都很美妙，包括一直在背后默默支持着我们的团队。

”我们会至少连续庆祝5个星期。也许我们之后会停止庆祝活动，但是我们总是会笑着醒来。”

德国队的队长拉姆也赞扬了他们的团队精神，并表示他们的团结使得德国队即使在比赛中命悬一线的时候也能打破欧洲球队在南美无法夺冠的魔咒。

德国队在周二的半决赛中以7-1重创了东道主巴西队，尽管有些球迷期待他们能够在决赛中如法炮制击败阿根廷队，拉姆表示他们从不把任何胜利都当成理所当然。

“我们不能总是期待着能够在上半场就取得5-0的领先，”他表示。“我们在决赛的上半场打得自信而冷静。你们能发现我们是最终更有力量的球队。

“夺冠简直太难以置信了。我们120分钟的表现，我们努力合作的方式和我们的替补队员们都在一直支持着我们。我简直无法相信我们夺得了世界杯的冠军。”

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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