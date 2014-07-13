世界杯-阿根廷阵容一览

路透里约热内卢7月11日（记者Andrew Cawthorne） - 本届世界杯决赛将于周日举行，将由德国队对战阿根廷队争夺冠军。阿根廷的阵容由以下23名球员组成：

门将：

罗梅罗（摩纳哥）27岁，代表国家队出场53次。

这名身高1米92的高大门将，是阿根廷半决赛点球大战淘汰荷兰队的英雄。他扑出两个点球，疯狂庆祝球队挺进决赛的场面，将成为永久的记忆。

自2010年世界杯预选赛后半段起，罗梅罗一直是阿根廷门将位置上的首选。然而在摩纳哥队，罗梅罗甚至很难得到出场机会。在本届世界杯中，6场比赛他把守的大门仅仅被对方攻破3次。其中有两个还是小组赛3比2战胜尼日利亚的那场比赛所丢。在本届世界杯上，罗梅罗还有其他闪亮时刻，包括在和伊朗队比赛中的几次神勇扑救，避免了在0比0时伊朗队爆冷取得领先。

安杜哈尔（卡塔尼亚）30岁，代表国家队出场10次。

他是阿根廷队中身材最高的人。世界杯后，他极有可能转会至那不勒斯队。不过在巴西，由于罗梅罗状态如日中天，他似乎是无所事事。

奥里昂（博卡青年）33岁，代表国家队出场3次。

他是球队中仅有的4名来自阿根廷国内俱乐部的球员之一。奥里昂一直被置于板凳上。

后卫：

萨巴莱塔（曼城）29岁，代表国家队出场42次。

在阿根廷青年队表现出色之后，萨巴莱塔等待了许久才最终得以登上世界杯的舞台。他是巴西世界杯上阿根廷队表现最好的球员之一。这名右边卫时常插上助攻，同时也没有忘记回防。在半决赛中，他有效地限制了荷兰队核心罗本的发挥。

费德里科·费尔南德斯（那不勒斯）25岁，代表国家队出场30次。

这名1米91的中后卫球风硬朗，参加了全部3场小组赛和对阵瑞士的1/8决赛。不过，比赛中他发挥比较一般，之后的比赛被弃用。

加雷（本菲卡）27岁，代表国家队出场24次。

加雷是一个强壮而快速的中后卫，来自梅西的家乡罗萨里奥。他已经成为了主帅萨维利亚最喜欢的球员之一。他在场上表现得像一个领袖，铲球或争顶头球时从不回避。加雷的可靠还体现在他迄今为止高达88%的传球成功率上。

罗霍（里斯本竞技）24岁，代表国家队出场27次。

罗霍出身于拉普拉塔大学生队的青训营，在球队3比2战胜尼日利亚队的比赛中，他用膝盖顶进一球。他最初几场比赛表现出色，甚至赢得了国内批评者的信任。罗霍由于累计黄牌停赛，遗憾地错过了与比利时队的1/4决赛，不过在半决赛中他回归，领衔后防线迎战荷兰队的锋线大将们。

坎帕尼亚罗（国际米兰）34岁，代表国家队出场16次。

这名后场多面手在本届比赛中出场机会寥寥，仅在2比1战胜波黑的比赛中出场了46分钟。萨尔维亚受到指责，不是因为坎帕尼亚罗的表现，而是因为他多设置了一名防守队员。当他被拿下，使阿根廷队回到了熟悉的4-3-3阵型后，球队看上去更有威胁得多。

何塞·巴桑塔（蒙特雷）30岁，代表国家队出场12次。

另一名从拉普拉塔大学生队开始职业生涯的后卫。由于在墨西哥俱乐部踢球，在能踢多个位置的巴桑塔比较适应稀薄的空气，一年前在高海拔的拉巴斯客场挑战玻利维亚的比赛中他首次赢得了代表国家队的出场机会。在巴西，萨尔维亚给了他两次出场机会，一次是1/8决赛伤停补时阶段，还有一次则是和比利时队1/4决赛代替罗霍登场。“我原本籍籍无名，但现在我站在这里，我的梦想实现了。”赛后他这样说道。

德米凯利斯（曼城）33岁，代表国家队出场40次。

这名高大中卫是2010年主帅马拉多纳帐下的老兵。他在本届世界杯后半段获得了机会，在1/4决赛和半决赛中出场。两场比赛中，他高空球和地面球都处理得不错。

中场：

马斯切拉诺（巴塞罗那）30岁（6月8日生日），代表国家队出场104场。

绰号“小将军”的马斯切拉诺在2010年南非世界杯正赛阶段佩戴阿根廷队长袖标，但是本届巴西世界杯上，队长角色被授予了他在巴塞罗那的队友梅西。尽管如此，他在场内外还是展现出了出色的领导力，赢得了整支球队的尊重。作为一名出色的拦截者和中场调度者，马斯切拉诺在中场提供了稳定性。他为阿根廷天才锋线的提供保障，半决赛伤停补时阶段他拼尽全力封堵了罗本势在必得的射门，可谓其本届世界杯之旅的缩影。“球队由马斯切拉诺和其他10个人组成。”马拉多纳说。马斯切拉诺出战了阿根廷本届世界杯全部6场比赛，打满600分钟。

加戈（博卡青年）28岁，代表国家队出场54次。

另一个有着科幻般传球成功率（88%）的球员，加戈是萨尔维亚手上一枚重要的棋子，他在前四场比赛首发出战。绰号“小花活儿”的加戈从1/4决赛开始失去了位置，主力成了比格利亚。原因也许是后者有着更强的盯人能力，而且看样子加戈在决赛中也不太可能先发登场了。

比格利亚（拉齐奥）28岁，代表国家队出场25次。

比格利亚通常是作为马斯切拉诺和加戈的替补，但在1/4决赛和半决赛中，他成为了首发。或许萨尔维亚想要在中场寻找更多缠斗的机会，以限制对方阵中技术出色的球员。

奥古斯托·费尔南德斯（维戈塞尔塔）28岁，代表国家队出场9次。

他是2008年西蒙尼执教的阿甲冠军河床队的成员之一。他从肌肉受伤中康复后最后一刻被纳入阿根廷大名单，费尔南德斯似乎是不可能在决赛中得到出场机会的。

马克西·罗德里格斯（纽维尔老伙计）33岁，代表国家队出场57次。

这名绰号“野猫”的右边前卫因为他永不言败的态度而闻名，通常是替补席上的一员。在首战和波黑的比赛中，他出战45分钟，随后在半决赛的加时赛中，他又登场亮相。在点球大战中，他罚入一球，帮助阿根廷进入决赛。

阿尔瓦雷斯（国际米兰）26岁，代表国家队出场8次。

脚法精湛、在右路活跃的中场球员，在2011年率领萨斯菲尔德队赢得2011年阿根廷联赛冠军后，加盟了国际米兰。阿尔瓦雷斯仅仅在对阵尼日利亚队的比赛中替补登场一次。

佩雷斯（本菲卡）28岁，代表国家队出场10次。

这名中场队员速度很快，既能踢边路也能踢中路。佩雷斯仅仅在两场比赛中出场过，和比利时队的比赛中替换受伤的迪马利亚登场，以及在之后和荷兰队的比赛中先发登场。佩雷斯证明他有能力在边路活动，填补阿根廷队由于迪马利亚受伤而造成的空缺。

2009年在巴西贝罗奥利藏特，时任拉普拉塔大学生队主帅的萨维利亚率队捧起南美解放者杯，当时佩雷斯是他手下大将，替补国门安杜哈尔也是队中一员。

迪马利亚（皇家马德里）26岁，代表国家队出场52次。

身材纤细、活力十足，绰号“面条”的左边前卫迪马利亚在进攻线上人见人爱。但是在和比利时队的1/4决赛中，他大腿受伤。他现在正在尽力恢复健康，争取能在周日的决赛中登场。在受伤之前，尽管他在对阵瑞士的比赛中接梅西妙传打进绝杀球，迪马利亚还远没有达到最佳状态。他在比赛中积极寻找破门机会，且兼有破门得分和利用妙传助攻队友的能力。假如无法及时恢复，人们将极度怀念迪马利亚的创造力和带球推进的能力。

前锋：

梅西（巴塞罗那）27岁，代表国家队出场92次。

世界最佳球员没有辜负球迷的期望，梅西成为了阿根廷最依赖的明星。他在小组赛的4个进球帮助阿根廷队以头名出线，作为队长，他也在场上显示了激情和权威。他的黄金左脚弧线球帮助阿根廷战胜伊朗队。

尽管进入淘汰赛阶段后没有进球，但他在与瑞士的1/8决赛中助攻队友完成绝杀，在和比利时队和荷兰队的比赛中，他也是球队的进攻核心，是阿根廷场上表现最好的球员。梅西在与这两队比赛中都遭到对方球员的围剿，迫使他位置后撤，但依然从队友手中接过压力。过去，阿根廷人有时会质疑他的爱国心，因为他很小的时候就加入了巴塞罗那青年队，且在之前两届世界杯中都表现平庸。但现在，他们再也不会这么认为了，本届世界杯是为梅西设置的、重现球王马拉多纳当年功绩的舞台（这两人经常被拿来作比较），他要做的，就是赢得冠军。

伊瓜因（那不勒斯）26岁，代表国家队出场42次。

经历了一个相对平静的世界杯之旅，伊瓜因终于在1/4决赛中打入一粒精彩的进球，把比利时队送回家。

伊瓜因是一个头脑灵活的球员，他喜欢无球跑位，但也能很好地背身拿住球。人们希望伊瓜因能在周日的比赛中复制对阵比利时队的表现。

阿圭罗（曼城）26岁，代表国家队出场55次。

阿圭罗的外号“KUN”源于日本漫画人物大空翼。他冲击力强，是一个非常灵活的前锋，与梅西配合非常默契。他是曼城的头号射手，在阿根廷国家队已打进21球，但在今年巴西世界杯上，阿圭罗还尚未取得进球。在最后一场小组赛对尼日利亚队的比赛中，他拉伤了肌肉，不过他在半决赛中强势复出，并在点球大战中射入一球。他已经完全恢复了健康，已经迫不及待想要与德国队较量了。

阿圭罗还是马拉多纳第一个外孙本杰明的父亲。

帕拉西奥（国际米兰）32岁，代表国家队出场26次。

作为替补前锋，跑位机敏的帕拉西奥已经在巴西世界杯上替补出场四次，但他尚未取得令人印象深刻的成绩。他在对阵荷兰队的比赛中，错失了一个绝好的机会，并且在点球大战中拒绝主罚点球。

和一般阿根廷球员很早就转战欧洲不同，帕拉西奥直到2009年他27岁时才从博卡青年队转会至热那亚队，2012年加盟国际米兰。

拉维奇（巴黎圣日耳曼）29岁，代表国家队出场36次。

绰号“圆胖子”的拉维奇是一个喜怒无常的、技术出众的前锋。他有时发挥让球迷大跌眼镜，但其余时刻，他又用他的技术和速度令球迷折服。在小组赛阶段作为替补球员，到了淘汰赛阶段，拉维奇被提上首发名单。他的积极回防发挥了很重要的作用，但尽管他传出了许多很有威胁的传中球，但他鲜有闪光的机会。

作为球队的开心果，他在巴西会因为这幕场景而被人记住：在场边，他朝萨尔维亚喷水，试图让主教练放松。

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（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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(Reporting By Qiaozi Gu)