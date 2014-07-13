世界杯-默克尔：只要德国赢球 比分无所谓

路透柏林7月12日 - 德国总理默克尔周日将到巴西现场观看德国和阿根廷的世界杯决赛。她表示，只要德国队能够夺冠，自己不介意最终的比分是多少。

“事情没那么简单。在7比1大胜巴西队之后，很多人认为我们肯定能夺冠，”在半决赛击败东道主巴西队后，她对德国公共广播ZDF说，“但迄今还没有一支欧洲球队能在南美洲举办的世界杯上夺冠，同时阿根廷队的实力也非常强劲。”

当被问及预测比分时，默克尔说：“我无所谓，只要我们能赢。”

默克尔观看了德国队在本届世界杯的首场比赛--与葡萄牙队的较量。是役德国队4比0完胜对手。她的照片在网络上疯狂传播，包括一张赛后更衣室内和赤膊的球员们的合影。

她精力充沛地庆祝德国队的进球--兴奋跃起、把手臂挥向天空--有时会激怒对方球迷，但这使德国队气势如虹。一些队员骄傲地将自己和默克尔的自拍照传到网上。

当被问及她是否享受德国队的成功带来的免费（形象）宣传时，默克尔这样回应道：“我认为人们始终知道，球员是球员，而我是政治人物。”

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编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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(Reporting By Qiaozi Gu)