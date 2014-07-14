世界杯-格策加时赛绝杀 德国1-0险胜阿根廷捧杯

路透里约热内卢7月13日（记者 Mike Collett） - 周日举行的2014年巴西世界杯决赛中，德国队凭借格策在加时赛阶段一记凌空勾射，以1-0击败“潘帕斯雄鹰”阿根廷，第四次问鼎世界杯冠军。阿根廷人、尤其是他们的队长梅西面对失利伤心欲绝。

半决赛中以7-1大败巴西队的德国队与阿根廷队的这次强强对话眼看要被拖进点球大战，但第113分钟时许尔勒左路传中，替补出场的格策随即用胸部控球并大力勾射，皮球从门将罗梅罗的身边飞入网窝。

这次魔术般的射门意味着德国队成为第一支在美洲获得世界杯冠军的欧洲球队，也使得超级巨星梅西错失了给自己辉煌的职业生涯加冕的机会。

“整个德国现在都是世界冠军了，”德国队表现优异的门将诺伊尔表示。“我们会至少连续庆祝5个星期。也许我们之后会停止庆祝活动，但是我们总是会笑着醒来。”

而这笑容是他们应得的。

就像整个阿根廷都在渴望在巴西的土地上捧起冠军奖杯一样，德国队的胜利也是当之无愧的。本场比赛中，德国队较好地抑制了梅西及其队友们的发挥，尽管阿根廷也打出一些有威胁的防守反击，但他们比起对手来缺少更加流畅的传球配合。

梅西的世界杯决赛以30米外的一次任意球射门结束。最后时刻他得到了这一机会可以扳平比分，然而皮球最终高出了横梁。

世界最佳球员没有给世界最佳门将制造麻烦。随着梅西的射门打高，几秒钟之后比赛结束，德国成为了世界冠军，阿根廷队屈居亚军。

“我们用尽了全部力量，用尽了全部体能，”阿根廷中场队员马斯切拉诺表示。“我们是如此地想把冠军奖杯带回阿根廷，因此我们非常痛苦。

“痛苦将会一直持续下去。”

德国队备战受创

开赛前，德国队阵中便出现了危机。本届世界杯中最好的球员之一、中场大将赫迪拉在赛前热身中拉伤了小腿肌肉。

决赛中，小将克拉默顶替他首发，此前克拉默仅仅有过两次短暂的替补出场经验。

但是克拉默也仅仅坚持了32分钟，在他与加雷的肩部相撞之后，他看起来有些眩晕，德国队不得不重新安排他们的队伍。

主教练勒夫将许尔勒安排在了攻击型中场的位置，让厄齐尔后退打后腰。

斗志高昂的德国队以高达65%的控球率结束了上半场，赫韦德斯在中场休息前的大力头槌遗憾中柱弹出，随后的补射被边裁举旗示意越位。

尽管如此，在此之前阿根廷前锋伊瓜因显然有更好的机会，比赛第20分钟，德国中场克罗斯一次粗心的头球回传险些酿成大错，可惜伊瓜因没有抓住这个天赐良机。

浪费机会

这个回传径直奔向了伊瓜因，伊瓜因直面门将诺伊尔，但是他却尴尬地将球打偏了。

10分钟后，伊瓜因接拉维齐妙传将球打进，他兴奋地奔袭半场庆祝进球，但裁判明察秋毫，判罚越位在先进球无效。

梅西整场比赛表现平平，漫无目的的跑动并没有带来太大威胁，但下半场开场仅2分钟梅西确实有一次不错的机会，他成功摆脱了德国队后卫的阻截，但他的小角度打门偏出了球门远角。

随着比赛的进行，双方均无建树，预示着比赛被拖入加时赛在所难免。比赛第82分钟，克罗斯本有机会为德国队绝杀，可惜他的射门欠缺准星，皮球滑门而出。

加时赛上半场阿根廷队本有机会率先打破僵局，替补上场的帕拉西奥利用疲惫的胡梅尔斯的失误形成单刀，面对诺伊尔的快速出击，帕拉西奥将球打偏。

比赛在22岁的德国中场格策的破门中尘埃落定，这是本届世界杯的第171粒进球，平了1998年法国世界杯的总进球数纪录。

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(完)