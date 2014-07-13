世界杯-德国队阵容一览

(本文由路透中文网编译提供)

路透里约热内卢7月11日 - 周日世界杯决赛即将在德国队与阿根廷队之间展开，德国队阵中包括以下23名球员：

门将:

诺伊尔（拜仁慕尼黑） 年龄28岁; 代表国家队出场51次。

凭借一系列出色的表现，诺伊尔无可争议地占据着德国队的1号门将地位，并跻身当今世界足坛最优秀的门将之一。八分之一决赛对阵阿尔及利亚的比赛中诺伊尔有时表现得近乎于一个清道夫，四分之一决赛诺伊尔终结了法国队最后的希望，半决赛中他还化解了巴西队的三次进球机会，最后走投无路的东道主提前出局狼狈而归。

魏登费勒（多特蒙德） 年龄33岁; 代表国家队出场3次。

本届世界杯魏登费勒尚未得到出场机会，尽管如此，他仍是诺伊尔之后出色的第二选择，过往几个赛季的欧洲顶级俱乐部赛事中，魏登费勒凭借稳定自信的表现赢得了一些声誉。

齐勒（汉诺威96） 年龄25岁; 代表国家对出场3次。

尽管没有出场机会，作为德国队的一员和德国足球未来的希望，齐勒在自己的首次世界杯之旅中收获了重要的经验。

后卫：

热罗姆·博阿滕（拜仁慕尼黑） 年龄25岁；代表国家队出场45次。

本届世界杯伊始，博阿滕接替移到中场的队长拉姆踢右后卫，但由于主教练勒夫的战术改变，博阿滕又出现在了中后卫的位置。最终博阿滕与胡梅尔斯搭档找到了自己的状态。他在本届杯赛中德国队的每场比赛都有上场。

默特萨克（阿森纳） 年龄29岁；代表国家队出场103次。

开赛之初默特萨克本是胡梅尔斯的中卫搭档，但是最近两场比赛他被教练放到了替补席上，场上位置由博阿滕取代。

格罗斯克罗伊茨（多特蒙德） 年龄25岁；代表国家队出场5次。

尽管格罗斯克罗伊茨很灵活，并能在场上胜任多个位置，他并没有赢得主力左边后卫的位置，勒夫选择了相对慢一些的赫韦德斯。

杜尔姆（多特蒙德） 年龄22岁；代表国家队出场1次。

杜尔姆颇为意外地被召入国家队，但同样被放到了替补席上，大赛初期德国队还未进入最佳状态时经历了几场艰难的胜利，包括1-0小胜美国队，加时赛险胜阿尔及利亚，以及四分之一决赛1-0淘汰法国，杜尔姆由于缺乏经验没能获得出场机会。

胡梅尔斯（多特蒙德） 年龄25岁；代表国家队出场35次。

胡梅尔斯已经成为德国队后场防守的中流砥柱。此外依靠出色的制空能力，胡梅尔斯在参与前场进攻方面也同样高效，本届大赛他已有两球入账。

赫韦德斯（沙尔克04） 年龄26岁；代表国家队出场27次。

赫韦德斯身体强壮并且是个多面手， 这位训练有素的中后卫需要一点时间来适应球队左后卫的角色。尽管德国国内有不少质疑他的声音，但对阵巴西的半决赛赫韦德斯表现强硬，没有在他镇守的一侧给巴西队任何机会。尽管空中抢点能力出色，赫韦德斯在参与前场进攻中贡献不多。

拉姆（拜仁慕尼黑） 年龄30岁；代表国家队出场112次。

作为当今世界足坛上最优秀的右后卫之一，大赛之初拉姆被放到中场的尝试被证明是适得其反的，直到他又回到自己熟悉的右后卫位置，拉姆才再次证明了自己的真实水准。

中场:

德拉克斯勒（沙尔克04） 年龄20岁；代表国家队出场12次。

仅在半决赛中替补出场有过短暂的亮相，但德拉克斯勒已经成为德国队未来发展重要的一份子。

金特尔（弗莱堡） 年龄20岁；代表国家队出场2次。

另一位未来之星，他的入选颇出人意料，但金特尔至今还没有得到自己首次亮相世界杯赛场的机会。

格策（拜仁慕尼黑） 年龄22岁；代表国家队出场34次。

这位极具灵气与创造力的年轻球员可以说是本届世界杯德国队阵中最令人失望的球员。格策无法在人才济济的德国中场中抢得首发位置，并在大赛后半段被打入冷宫。格策本届世界杯共出场5次，仅打入1球。

克拉默（门兴格拉德巴赫） 年龄23岁；代表国家队出场4次。

两次替补出场并险些攻入自己在世界杯上的处子球，速度奇快的克拉默在接受了国家队意想不到的应召后已经证明了自己。未来大有可为。

克罗斯（拜仁慕尼黑） 年龄24岁；代表国家队出场43次。

凭借精准的传球和有力的攻门在本届世界杯上表现抢眼。在击溃巴西的半决赛中贡献两粒入球，在德国进攻的组织工作上表现格外稳定成熟，赛后被评为当场最佳球员。

托马斯·穆勒（拜仁慕尼黑） 年龄24岁；代表国家队出场55次。

本届世界杯穆勒延续了四年前的惊艳，6场比赛打入5球，是德国攻击线上的领军人物。他既可以通过快速跑位和晃动扯开对方的防线，也可以自如地像老式中锋那样抢点，可以说穆勒是德国队本届大赛最宝贵的财富。

施魏因斯泰格（拜仁慕尼黑） 年龄29岁；代表国家队出场107次。

首场小组赛对阵葡萄牙坐在替补席上，但随后这位中场球员以最佳状态强势回归，与赫迪拉完美地配合有效地推进了德国队的进攻。在2012年失意欧洲杯之后，施魏因斯泰格以精彩的表现重新赢得了德国球迷的心。

赫迪拉（皇家马德里） 年龄27岁；代表国家队出场51次。

去年11月韧带撕裂后，赫迪拉能否出战世界杯一度成疑，但如今他以出色的表现报答了主教练对他的信任。镇守中场的赫迪拉常在比赛中灵光一现，7-1战胜巴西的半决赛中，他也收获了一粒进球，并助攻队友克罗斯打入一球。

波多尔斯基（阿森纳） 年龄28岁；代表国家队出场116次。

在失去左路的主力位置后，波多尔斯基在本届大赛首发和替补出场各一次。现在他几乎已成为厄齐尔和许尔勒之后的第三选择，但他的爆发力和经验随时都可能派上用场。

厄齐尔（阿森纳） 年龄25岁；代表国家队出场61次。

迄今为止厄齐尔每场比赛均有上场，尽管偶尔表现疲软。主教练勒夫非常信任这位极具创造力的中场球员，而这一切在与巴西一役中得到了回报。

许尔勒（切尔西） 年龄23岁；代表国家队出场38次。

随着比赛的进行许尔勒对首发的渴望越来越强烈了，作为替补，这位犀利的边锋已经打入3粒进球。对阵巴西时独中两元是许尔勒本届大赛的闪亮时刻。

前锋：

克洛泽（拉齐奥） 年龄36岁；代表国家队出场136次。

开赛初一度被放在替补席上的老将克洛泽在随后的比赛中赢得了首发的机会，已打入2个进球，以共计16粒进球创造了世界杯史上个人进球的新纪录。在他的最后一届世界杯中，这位老将看起来永远不知疲倦。这位前锋将会尽其所能，争取在国家队生涯的尾声斩获自己的第一个世界杯冠军头衔。

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