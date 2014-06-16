世界杯-哥斯达黎加3-1爆冷击败乌拉圭

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西福塔莱萨6月14日 - 本周六在D组率先展开争夺的一场小组赛中，哥斯达黎加在福塔莱萨的卡斯特朗球场以3-1击败乌拉圭取得开门红。

上届世界杯四强乌拉圭队在上半场依靠卡瓦尼的点球取得领先，但是下半场完全成为了哥斯达黎加队的表演时间，他们以疯狂的表现奉献了一场极具观赏性的比赛。

四分钟内的两个进球完全颠覆了场上的形势。先是坎贝尔在53分钟以一脚势大力沉的左脚抽射扳平比分，随后杜瓦蒂在乱阵中冒着危险头球顶入远角取得反超，乌拉圭队雪上加霜。

距比赛结束还剩6分钟时，尤雷纳锦上添花打入第三粒进球，帮助哥斯达黎加队在与乌拉圭队的9次交手中首次取得胜利。然而乌拉圭的厄运尚未结束，伤停补时阶段，佩雷拉因对坎贝尔踢人犯规被红牌罚出场外。

更多巴西世界杯报导请点击here