世界杯-巴洛特利命中制胜一球 意大利2比1降服英格兰

路透玛瑙斯6月14日 - 巴洛特利的关键头球助意大利周六以2比1战胜英格兰，在有着3支世界杯冠军获得者的“死亡之组”D组取得有力开局。

比赛进行到35分钟时，皮尔洛的假动作令英格兰防线手忙脚乱，马尔基西奥跟上射门让意大利取得领先。但仅过了不到3分钟，鲁尼在左侧传出一脚完美的传中，斯图里奇包抄到位将球打进。

巴洛特利在上半场行将结束之际曾有过机智的吊射，但未能命中，他下半场开始5分钟摆脱了防守队员头球破门命中。

随后，英格兰大举反攻，希望扳平比分，但意大利顽强防守将比分保持到了最后。现在D组中意大利与哥斯达黎加各积3分，并列小组第一，后者在今天早些时候的比赛中爆冷3比1击败了上届世界杯四强之一的乌拉圭。

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编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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(Reporting By Qiaozi Gu)