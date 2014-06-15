世界杯-巴洛特利命中制胜一球 意大利2比1降服英格兰(更新版)

路透玛瑙斯6月15日（记者 David Ljunggren） - 在炎热潮湿天气中进行的世界杯D组的一场焦点之战中，前锋巴洛特利用一记近距离头球，助意大利2比1战胜英格兰。

第50分钟，巴洛特利摆脱了对方左后卫拜恩斯的防守，接队友坎德雷瓦的右侧传中头球破门。

位于丛林中的玛瑙斯气温高达30℃。比赛第35分钟时，马尔基西奥远射得手，为意大利取得领先。但是斯图里奇迅速为英格兰扳平比分。

在巴洛特利将比分改写为2-1后，英格兰倾巢猛攻，希望扳平比分，然而他们没有办法敲开对方门将西里古的十指关。西里古在本场比赛中顶替受伤的布冯首发登场。

下半场伤停补时阶段，皮尔洛差点将比分扩大为3比1，但是他弧度极强的30米任意球击中了横梁。

由于哥斯达黎加在早些时候的比赛中3比1击败了乌拉圭，英格兰队长杰拉德说，在下周四与乌拉圭硬碰硬的较量中，他们一定要取胜。

“无论今晚的比赛结果如何，我们都必须在周四战胜乌拉圭，这是毫无疑问的。”杰拉德告诉BBC。

“今晚的比赛很艰难，气候很热、很黏，球场条件也不好，草皮太干了。但这些都不是借口，意大利发挥得非常好。上半场，他们在我们的左边路制造了很多麻烦，但半场休息时我们做出了调整，于是下半场情况好多了。下半场的大多数时候，我们在他们的半场进攻。”

主教练霍奇森补充说：“球员们已经倾其所能，我们现在能做的，是尽快振作起来，准备好下一场比赛。”

比赛哨声一响，双方都有过几次威胁球，但是意大利用一个机智的短角球配合率先取得了优势。

当球滚向老将皮尔洛的脚下时，他故意漏过皮球，马尔基西奥蓄势待发，距球门25米处右脚一记重炮得手。

英格兰扳平比分，两分钟后，19岁小将斯特林妙传鲁尼，后者左路下底传中，完美的弧线使包抄到位的斯图里奇顺势跳起，将球打入。

上半场伤停补时阶段，意大利本有机会再度领先。巴洛特的吊射飞过了对方门将哈特的头顶，不过贾吉尔卡将球顶出底线。

下半场伊始，一记妙传找到了处于空位的坎德雷瓦，不过他右路的射门被哈特化解。

下半场西里古状态神勇，完成多次高难度扑救，包括维尔贝克和巴克利的劲射，以及拜恩斯的一脚任意球。

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编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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