世界杯-巴洛特利命中制胜一球 意大利2比1降服英格兰(更新版)

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透玛瑙斯6月15日（记者 David Ljunggren） - 在炎热潮湿天气中进行的世界杯D组的一场焦点之战中，前锋巴洛特利用一记近距离头球，助意大利2比1战胜英格兰。
第50分钟，巴洛特利摆脱了对方左后卫拜恩斯的防守，接队友坎德雷瓦的右侧传中头球破门。
位于丛林中的玛瑙斯气温高达30℃。比赛第35分钟时，马尔基西奥远射得手，为意大利取得领先。但是斯图里奇迅速为英格兰扳平比分。
在巴洛特利将比分改写为2-1后，英格兰倾巢猛攻，希望扳平比分，然而他们没有办法敲开对方门将西里古的十指关。西里古在本场比赛中顶替受伤的布冯首发登场。
下半场伤停补时阶段，皮尔洛差点将比分扩大为3比1，但是他弧度极强的30米任意球击中了横梁。
由于哥斯达黎加在早些时候的比赛中3比1击败了乌拉圭，英格兰队长杰拉德说，在下周四与乌拉圭硬碰硬的较量中，他们一定要取胜。
“无论今晚的比赛结果如何，我们都必须在周四战胜乌拉圭，这是毫无疑问的。”杰拉德告诉BBC。
“今晚的比赛很艰难，气候很热、很黏，球场条件也不好，草皮太干了。但这些都不是借口，意大利发挥得非常好。上半场，他们在我们的左边路制造了很多麻烦，但半场休息时我们做出了调整，于是下半场情况好多了。下半场的大多数时候，我们在他们的半场进攻。”
主教练霍奇森补充说：“球员们已经倾其所能，我们现在能做的，是尽快振作起来，准备好下一场比赛。”
比赛哨声一响，双方都有过几次威胁球，但是意大利用一个机智的短角球配合率先取得了优势。
当球滚向老将皮尔洛的脚下时，他故意漏过皮球，马尔基西奥蓄势待发，距球门25米处右脚一记重炮得手。
英格兰扳平比分，两分钟后，19岁小将斯特林妙传鲁尼，后者左路下底传中，完美的弧线使包抄到位的斯图里奇顺势跳起，将球打入。
上半场伤停补时阶段，意大利本有机会再度领先。巴洛特的吊射飞过了对方门将哈特的头顶，不过贾吉尔卡将球顶出底线。
下半场伊始，一记妙传找到了处于空位的坎德雷瓦，不过他右路的射门被哈特化解。
下半场西里古状态神勇，完成多次高难度扑救，包括维尔贝克和巴克利的劲射，以及拜恩斯的一脚任意球。
更多巴西世界杯报导请点击here
（完）
编译：顾桥孜 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。