世界杯-乐极生悲 英格兰队医因庆祝进球受伤

路透玛瑙斯6月15日 - 英格兰国家队队医加里·列文乐极生悲，在英格兰对阵意大利的世界杯小组赛中，加里·列文在英格兰队打入扳平比分的进球后忘情庆祝，疑似脚踝骨折。

在D组第二场比赛中，斯图里奇为英格兰队将比分扳成1-1，列文从板凳上跳起与兴奋的球员们一起庆祝，不料扭伤了自己的脚踝，不得不被担架抬出球场。

在接受一段时间的处理后，列文被抬出球员通道，医师初步诊断结果建议他长期休息。

这已经是英格兰队工作人员遭受的第二例伤病打击了，此前教练组成员雷·莱文顿因膝关节伤势不得不于世界杯开赛前在迈阿密接受紧急手术。

雪上加霜的是，这场令列文受伤的比赛中最终英格兰以1-2不敌意大利。

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编译：傅玮 发稿：王燕焜

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