世界杯-瑞士伤停补时绝杀 2-1掀翻厄瓜多尔

路透巴西利亚6月15日（记者 Patrick Johnston） - 替补出场的塞费罗维奇在伤停补时阶段一次惊心动魄的快速反击中破门得分，帮助瑞士2-1惊险击败厄瓜多尔，在世界杯E组首场比赛中取得开门红。

贝赫拉米在本方禁区内成功抢断，随后策动了此次反击，乌兹别克斯坦主裁伊尔马托夫在这位中场球员受到侵犯后明智地没有鸣哨，让比赛继续进行。

瑞士继续推进反击，里卡多·罗德里格斯传给塞费罗维奇，后者在第93分钟完成射门得分，让瑞士球迷陷入狂欢，厄瓜多尔球迷则沮丧不已。

“对我们而言，比赛迎来了一个梦幻般的结局，对鼓舞全队士气非常重要，”瑞士主帅希斯菲尔德赛后向记者们表示。

“这会在接下来两场比赛给球队增添力量，”他补充说。瑞士接下来将在小组赛分别对阵法国和洪都拉斯。

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编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

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