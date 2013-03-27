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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 27日 星期三 09:47 BJT

世预赛--巴洛特利两球 意大利2-0马耳他

周二世界杯预选赛欧洲区意大利客场2-0胜马耳他，继续排在B组第一的位置。开场仅六分钟沙拉维禁区内被放倒，巴洛特利主罚点球命中，第16分钟马耳他球员Michael Mifsud罚丢点球错失追平良机，第45分钟马里奥为意大利再添一分。赛后意大利队替补门将、36岁的那不勒斯门将德桑克蒂斯表示将退出国家队。路透

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