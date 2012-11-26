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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 26日 星期一 15:09 BJT

2014年巴西世界杯吉祥物命名为Fuleco

国际足联将2014年巴西世界杯吉祥物命名为“Fuleco”。约170万参与网上投票的人士选择了“Fuleco”这一名字。巴西组委会9月选择在巴西濒临灭绝的三色犰狳为2014年世界杯吉祥物，预期Fuleco会在本周的2013年联合会杯抽签仪式中现身。路透

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