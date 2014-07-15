世界杯-马拉多纳称梅西配不上金球奖

梅西获得金球奖后与获得金手套奖的德国门将诺伊尔握手。 REUTERS/Michael Dalder

路透7月14日 - “球王”马拉多纳说，阿根廷前锋梅西的表现，配不上本届世界杯“金球奖”的荣誉。

在周日阿根廷0-1输掉了与德国队的决赛后，梅西收获了该奖项，然而梅西领奖时一点也不高兴。

“我看得出，他并不想去领奖，”马拉多纳在电视节目“左边”（“De Zurda”）上说。他还说，“营销人员”做出了一个“不公平”的决定。

1986年，马拉多纳带领阿根廷队勇夺世界杯，他本人也荣膺金球奖。尽管梅西在小组赛中打进4球，但是他在淘汰赛阶段始终未能破门，决赛中也被牢牢限制。

周一，国际足联主席布拉特也表示了对这一选择的惊讶。该选择是足球主管部门的技术研究组做出的。

“我是说外交辞令呢，还是说事实呢？好吧，我说事实……对于梅西当选最佳球员，我是有点儿意外。不过他在小组赛中的那些进球是非常重要的。”在2014年世界杯决赛新闻发布会上，布拉特队记者说。

阿根廷主帅萨维利亚倒是支持这个决定，认为阿根廷队长得奖实至名归。

“我认为梅西配得上。他在世界杯上发挥出色，对我们球队来说，他是最基础的要素。”萨维利亚说。

虽然马拉多纳认为，在本届世界杯上打进6球的哥伦比亚队中场詹姆斯·罗德里格斯更有资格获得这一奖项，但他对今年阿根廷队的总体表现，还是满意的。

“我们高高地扬起了旗帜，这是无可置疑的。”他说，”德国队获胜，是由于我们防守的一次失误。不过他们都不会比我们更好。他们给予了我们很多尊重，我们的小伙子们在场上赢得了这些尊重。“

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（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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