巴西世界杯的十大难忘瞬间

路透里约热内卢7月14日（记者Andrew Cawthorne） - 从霸气十足的进球，到不甚光彩的出局，从场上的诡计，到场边的愚行。近来，巴西世界杯给我们留下了太多值得注意的瞬间。

这是我们从中选出的10个值得铭记的瞬间：

第一名：“米内罗惨案”

巴西队本想用这场比赛的胜利，彻底忘却1950年的历史伤疤。当年，巴西队也是东道主，在里约热内卢著名的马拉卡纳球场，1-2被乌拉圭队击败，丢掉了冠军，史称“马拉卡纳惨案”。然而，这一次他们表现得比在马拉卡纳球场还要差劲。在贝罗奥利藏特的米内罗体育场，他们被德国队7-1血洗。要在巴西队一个接一个的丢球中找出最关键的转机时刻，是非常困难的。或许是托尼·克洛斯在比赛第24分钟的那个左脚射门，使德国队3比0领先。那个进球对于满座的观众和数以百万计观看比赛的巴西人来说，是真正噩梦的来临。上半场在19分钟内被打进5球，此役创造了巴西队在世界杯中最惨的输球记录。而且这场失利也是巴西自1975年来64场正式比赛中首次主场作战失利。“米内罗惨案”将被永久地钉在巴西足球的耻辱柱上。

第二名：惊人一咬

乌拉圭前锋苏亚雷斯是球队2-1战胜英格兰队的比赛中独中两元的英雄，但下一场对阵意大利队的比赛中，他却成了罪人。在比赛即将结束之际，他莫名其妙地咬了对方后卫基耶利尼一口。就当乌拉圭队利用角球破门得分1-0取胜挺进16强时，意大利人依旧在抱怨。

然而胜利的喜悦，对苏亚雷斯来说是短暂的。他的行为在全世界饱受争议，他也收到了一份世界杯有史以来最严厉的罚单--禁止他代表乌拉圭队参加接下来的9场比赛，以及4个月内不得从事任何与足球相关的活动。

起初，苏亚雷斯在场上捂着自己的牙齿，仿佛他才是受害的一方。但他最终选择了道歉，基耶利尼也原谅了他。这一事件并未阻止他以8100万欧元（约1.11亿美元）的转会身价加盟巴塞罗那。

第三名：制胜球

拜仁中场马里奥·格策最初在本届世界杯上表现不尽如人意，他也因此在之后的几场比赛中被雪藏。不过，在世界杯决赛对阵阿根廷队的比赛中，他替补登场，一切都变了。比赛进行到113分钟场上仍旧是0比0。比赛非常激烈，双方都错失了一些机会，眼看点球大战在所难免，22岁的富有创造力中场球员格策接到了许尔勒的传中。他胸部停球，随即大力抽射，皮球洞穿了罗梅罗的十指关。这个进球使整个德国陷入狂喜，而他本人也因此载入史册。

第四名：致命犯规

巴西队的世界杯征程，在半决赛哥伦比亚队后卫苏尼加对巴西绝对核心内马尔顶膝犯规的那一刻，就匆匆结束了。在此之前，内马尔用4个进球和旺盛的斗志带领着球队前进。但因为这一犯规导致他椎骨骨裂被担架抬下，泪洒赛场。巴西队2-1赢下了与哥伦比亚的这场比赛，但随后，这支千疮百孔的球队却在半决赛1-7惨败于德国，三四名决赛0-3不敌荷兰。球迷们呼喊着内马尔的名字，球队在和德国队的比赛开始之前，也高挂着内马尔的10号球衣，场景令人动容。但是紧随其后的重创，让回忆彻底成为空洞。

第五名：伟大纪录

巴西队与德国队的半决赛第23分钟，德国队老将克洛泽近距离射门得分，个人在历届世界杯上的进球数达到了16个，这使他成为了历史第一人。克洛泽在小组赛德国队2-2战平加纳队的比赛中打进一球，追平了巴西前锋罗纳尔多的纪录。克洛泽迄今参加了4届世界杯，他职业生涯代表德国队出场136次，攻入71球，可谓是这个时代最好的德国前锋。克洛泽出生于波兰，在球员生涯外也是一个训练有素的木匠。他为人温良恭谨，对于自己的成就，他始终表现得非常谦虚：“米洛斯拉夫·克洛泽进入了16球俱乐部，我欢迎所有人加入。”他后来说。

第六名：进球如麻

当人们普遍将巴西的内马尔、阿根廷的梅西和葡萄牙的C.罗纳尔多视为本届世界杯最佳射手的有力争夺者时，哥伦比亚队的进攻型中场哈梅斯·罗德里格斯却用自己持续精彩的表现，使他们都相形见绌。在哥伦比亚队首次进入1/4决赛的梦幻之旅中，罗德里格斯打进6球。他最闪亮的时刻，是在1/8决赛对阵乌拉圭队时。当时距离球门25米的他镇定自若在胸部停球前确认对方门将的站位，然后转身用左脚凌空抽射，球贴着横梁下沿蹿入球门。这粒入球是否是本届杯赛最佳进球尚存争议，荷兰队前锋范佩西用“鲤鱼跃龙门”的方式头球顶入难以置信的一球，澳大利亚人卡希尔在对阵荷兰队时也打进过一个科幻般的凌空球。但大多数评论人士都觉得罗德里格斯的进球是本届世界杯上最精彩的。

第七名：庆祝舞蹈

没有人像哥伦比亚人一样摇摆。他们愉快地摇摆着屁股的场景将会长存于人们的记忆中，就像喀麦隆队在1990年做的那样。哥伦比亚在首场对阵希腊队进行到第5分钟，左边卫阿尔梅罗进球了，曾在俱乐部和国家比赛中都有舞蹈庆祝动作的阿尔梅罗冲向替补席，把队友们叫到一起，然后领着他们一起跳了一段明显排练过的、但无疑是精彩纷呈的萨尔萨舞步。这在哥伦比亚国内迅速传播开了。随着哥伦比亚队随后一共打进12球，球队自1990年以来首次跻身16强，舞蹈也一直继续着。只有加纳队的庆祝动作能与哥伦比亚队相媲美，当前锋阿萨莫阿·吉安进了德国队一球后，他领着球队跳了一段“小鸡舞步”。

第八名：内讧

在喀麦隆队放弃抵抗0-4惨败于克罗地亚队的比赛中，球队后卫阿苏·艾克托用头猛撞队友本杰明·莫坎约，这使喀麦隆人悲惨的世界杯之旅雪上加霜。双方队员都赶来调停这场象征着“不屈的非洲雄狮”内部混乱的可耻的打斗。“这样的行为真是令人恶心，它不应该发生，这不可能。”主教练芬克说。同一场比赛的早些时候，中场球员阿莱克斯·宋就因为在裁判眼皮底下无故肘击曼朱基奇而被红牌罚下。球队之前因为钱的原因未能及时赶往巴西，以及队长埃托奥受伤缺阵。

第九名：虔诚祷告

等了28年，阿尔及利亚的世界杯进球终于来了。在对阵比利时队的小组赛第25分钟，费古利射入点球，助阿尔及利亚1-0暂时领先。阿尔及利亚是本届杯赛中唯一一个参赛的阿拉伯国家，费古利双膝跪地，以虔诚的穆斯林信仰感谢进球。北非劲旅虽然最终1-2输掉了比赛，但他们随后高产地打进6球，直到在1/8决赛被德国队2-1击败。

第十名：无情横梁

在智利队和巴西队1/8决赛加时赛的尾声阶段，智利前锋毛里奇奥·皮尼利亚一脚势大力沉的射门击中了横梁，巴西队侥幸逃过一劫，最终把比赛拖入点球大战。智利队最终输了比赛，但假如皮尼利亚的射门稍稍低一些的话，他就将成为扭转一直被巴西队击败的痛苦历史，成为国家英雄。巴西队在2010年、1998年和1962年的世界杯上三度淘汰智利队。回家后，皮尼利亚在他的背上刺了一个纹身，附上一行字：“距离荣耀一厘米。”皮尼利亚说，这根横梁一直在他睡梦中出现。

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（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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