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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 27日 星期三 12:36 BJT

世预赛--英格兰1-1平黑山

周二世界杯预选赛英格兰客场1-1战平黑山，开场仅6分钟鲁尼头球破门首开纪录，第75分钟主队凭借Dejan Damjanovic的进球扳平比分，队长杰拉德在临近终场时险些任意球破门，最终英格兰只取1分。目前黑山排名欧洲区预选赛H组小组第一，领先英格兰2分。路透

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