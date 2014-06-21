世界杯-耐克与荷兰的赞助合约延长至2026年

阿根廷总统对国家队坦言：我不是个球迷
路透布宜诺斯艾利斯7月14日 - 阿根廷总统克里斯蒂娜·费尔南德斯(Cristina Fernandez)周一承认，她没有看过阿根廷队在今年世界杯上的任何一场比赛，包括决赛。一些观察人士称，这一直率的表态说明她脱离阿根廷民众。
路透库里提巴6月20日（记者 Keith Weir） - 美国运动用品制造商耐克与荷兰国家队延长赞助合约，将至少为荷兰队提供橙色战袍到2026年。
自1996年以来，耐克一直是荷兰队的赞助商，这也是耐克在足球领域最早赢得的大笔业务之一。
“能和我们现在的伙伴提早延长合同，我们对此感到非常骄傲。”荷兰足协主席范奥斯特芬说。
作为世界上最大的运动装备制造商，耐克一直在与阿迪达斯为争夺足球装备市场龙头地位展开激烈竞争。阿迪达斯是一家德国的公司，此前曾在足球装备市场长期处于老大地位。
“荷兰足协一直是我们最大的合作伙伴之一，在未来我们发展成世界上最具影响力的足球品牌的路上，他们会发挥重要作用。”耐克副总裁克里利说。
今年世界杯32强中，有10支球队由耐克提供赞助，包括东道主巴西。与此同时，阿迪达斯赞助了9支球队，彪马则为8支。
荷兰队以标志性的橙色球衣和漂亮的全攻全守打法而闻名，曾三次得到世界杯亚军。
本届杯赛中荷兰前两场小组赛告捷，其中包括5-1血洗卫冕冠军西班牙，荷兰已经提前晋级16强。
（完）
编译：顾桥孜 发稿：王燕焜
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路透布宜诺斯艾利斯7月14日 - 阿根廷总统克里斯蒂娜·费尔南德斯(Cristina Fernandez)周一承认，她没有看过阿根廷队在今年世界杯上的任何一场比赛，包括决赛。一些观察人士称，这一直率的表态说明她脱离阿根廷民众。
路透柏林7月14日（记者Michelle Martin/Rene Wagner） - 在德国队于巴西获得他们历史上的第四座世界杯冠军奖杯之后仅仅几个小时之内，新版印着四颗星星的德国队球衣便已销售一空--这表明在接下来的一段时间内，由于球迷们的利好因素，零售商们能够有销售额增长的良好预期。
“我看得出，他并不想去领奖，”马拉多纳在电视节目“左边”（“De Zurda”）上说。他还说，“营销人员”做出了一个“不公平”的决定。