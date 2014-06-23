世界杯-耐克与荷兰的赞助合约延长至2026年

(本文由路透中文网编译提供)

路透库里提巴6月20日（记者 Keith Weir） - 美国运动用品制造商耐克与荷兰国家队延长赞助合约，将至少为荷兰队提供橙色战袍到2026年。

自1996年以来，耐克一直是荷兰队的赞助商，这也是耐克在足球领域最早赢得的大笔业务之一。

“能和我们现在的伙伴提早延长合同，我们对此感到非常骄傲。”荷兰足协主席范奥斯特芬说。

作为世界上最大的运动装备制造商，耐克一直在与阿迪达斯为争夺足球装备市场龙头地位展开激烈竞争。阿迪达斯是一家德国的公司，此前曾在足球装备市场长期处于老大地位。

“荷兰足协一直是我们最大的合作伙伴之一，在未来我们发展成世界上最具影响力的足球品牌的路上，他们会发挥重要作用。”耐克副总裁克里利说。

今年世界杯32强中，有10支球队由耐克提供赞助，包括东道主巴西。与此同时，阿迪达斯赞助了9支球队，彪马则为8支。

荷兰队以标志性的橙色球衣和漂亮的全攻全守打法而闻名，曾三次得到世界杯亚军。

本届杯赛中荷兰前两场小组赛告捷，其中包括5-1血洗卫冕冠军西班牙，荷兰已经提前晋级16强。(完)