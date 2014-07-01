世界杯-罗本表示为诚实付出代价

路透巴西里约热内卢6月30日（记者 Mike Collett） - 荷兰边锋罗本表示，荷兰戏剧性地以2-1击败墨西哥队的1/8决赛中，自己赛后的发言过于诚实，给自己带来了损害。

在卡斯特朗体育场举行的比赛中，最后关头墨西哥队队长马克斯放倒了罗本，后者夸张地倒在了地上，而且这已经不是他在自己的职业生涯中第一次这样做了。

罗本赛后承认自己在上半时确实有过假摔。这引起荷兰足协在周一早些时候发布了一个声明，试图澄清媒体对罗本在荷兰电视上的赛后采访的解读。

罗本稍后在位于里约热内的荷兰队训练营举办的一场媒体发布会中向满座的记者们表示：“我试着解释发生了什么，但有时候你会因为你的诚实而付出代价。”

“赛后我试着对发生的实情保持诚实的态度。我说了在上半场，我是在没有被犯规和触碰的情况下倒地的，我做了那种事真是愚蠢。

“但是无论如何，我觉得我们上半场应该再有个点球的。但下半场那个犯规很明显就应该判点球。对此应该毫无争议。”

被问及是否觉得自己可能因为诚实而被国际足联处罚时，他大笑说，“我是一个诚实的人，我也是一个正直的人，这就是我的性格，我对上半场发生的事情道歉。”

早些时候，国际足联的女发言人费舍尔（Delia Fischer）表示，她没注意到国际足联可能会对这位30岁的荷兰边锋采取什么惩罚措施。

“我们要求球员们以公平竞争的精神来打比赛，”她表示。“如何在整个场面上控制比赛，是裁判的事，而且裁判被训练如何判断状况和出示红黄牌来阻止这种行为。

有数家媒体作出错误报导，称罗本承认自己在制造制胜点球时假摔。

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编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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