世界杯-关键先生停赛 荷兰20年首现无“范”阵容

(本文由路透中文网编译提供)

路透萨尔瓦多6月21日 - 在周一B组即将开始的荷兰对阵智利的比赛中，荷兰队队长范佩西因累计两张黄牌而被停赛，这意味着在近20年的国际比赛中，荷兰队阵中将首次没有姓氏以“范”字开头的球员出场。

据上周六Algemeen Dagblad的报道，荷兰队上一次没有“范氏球员”出场是在1996年对阵中国队的一场友谊赛中，那已经是荷兰队221场比赛之前的事了。

从此之后，荷兰队的每一场比赛都有至少一位“范氏球员”出场，讽刺的是，这项纪录要在同为“范”氏的教练范加尔手中终结了。

范佩西在小组赛前两场击败西班牙和澳大利亚的比赛中各得到一张黄牌，累计两张黄牌遭到一场停赛。

上一次荷兰队在世界杯决赛圈中无“范”出征要追溯到1994年世界杯的一场小组赛上，当时荷兰队在美国奥兰多输给了邻居比利时队，当时比利时阵中倒有一位“范氏球员”范德埃尔斯特。

此前范德法特因伤病被排除在了荷兰队出征巴西的大名单之外，上届世界杯决赛中代表荷兰队出场的后卫范德维尔也因糟糕的状态遭到了弃用。

荷兰足球一向与“范氏球员”有着不解之缘，比如早年有代表荷兰队参加过世界杯的范哈内亨和范德科克霍夫兄弟，近年来则有我们熟知的范巴斯滕、范德萨、范布隆克霍斯特、范尼斯特鲁伊。

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