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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 10日 星期三 13:56 BJT

范德法特被重新召回至国家队

荷兰国家队公布世界杯预选赛与安道尔、罗马尼亚两场比赛的国家队名单，中场球星范德法特被重新召回。此前在橙军与土耳其、匈牙利的比赛中范德法特未能入选。29岁的范德法特表示自己属於这只队伍，不觉得自己很老。荷兰人於今年8月从托特纳姆热刺回归汉堡SV。路透

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