世界杯背景资料-“数说”巴西世界杯

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西利亚7月12日 - 周日，巴西世界杯将在马拉卡纳球场进行的德国与阿根廷的决赛中落下帷幕，以下是本届世界杯迄今为止的一组数据统计。

0 - 在荷兰队点球大战2-4惜败阿根廷的世界杯半决赛中，荷兰队在90分钟常规比赛时间内没有一脚射正球门

0 – 没有任何球员因假摔被出示黄牌(此文统计截至半决赛结束，三四名之战中巴西球员奥斯卡打破这一空白)

2 - 此前有两次世界杯决赛在德国与阿根廷之间进行，阿根廷在1986年以3-2战胜德国，而德国在1990年以1-0复仇阿根廷

2 - 本届世界杯共发生两起球迷冲入场内事件

2 - 两支非洲球队尼日利亚与阿尔及利亚历史上首次挺进淘汰赛阶段，但都没能晋级八强

2.69 - 在64场比赛的前62场中，本届世界杯场均进球数为2.69，高于4年前南非世界杯最终的场均进球数2.27，但与1954年瑞士世界杯的场均5.38球比相去甚远

4 - 在比赛中咬了意大利后卫基利耶尼之后，苏亚雷斯被罚4个月禁止参加一切与足球有关的活动，同时这位乌拉圭前锋还被处以9场禁赛

6 - 来自哥伦比亚的哈梅斯·罗德里格斯本届世界杯有6球入账，目前比德国队的托马斯·穆勒多1球

7 - 巴西队在对阵德国的半决赛中痛失7球，创造了该队在世界杯历史上单场比赛最高失球纪录，也创造了世界杯史上半决赛最悬殊的比赛结果

8 - 德国队在本届世界杯决赛中共有8人进球，是阿根廷队(4人)的两倍

10 - 本届世界杯裁判共出示10张红牌，是自1986年世界杯(8)以来最少的一届，与2006年德国世界杯的28张红牌比有大幅下降

16 – 德国前锋克洛泽历次世界杯上一共打入16粒进球，半决赛对阵巴西队的进球帮助他超越巴西前国脚罗纳尔多创造了新的个人世界杯进球纪录

16 – 在美国激战比利时的八分之一决赛中，美国队门将霍华德成功做出16次扑救，这是世界杯历史上其他人无法比拟的一项纪录

17 - 本届世界杯德国队晋级之路中共打入17球，几乎是阿根廷队(8)的两倍

28 - 阿根廷中场马斯切拉诺在比赛中成功抢断28次，是所有球员中断球次数最多的

57.3 - 平均每场比赛中实际比赛时间为57.3分钟，比200年世界杯平均54分钟作战时间有所提高。

69.6 - 荷兰中场斯内德6场比赛累计跑动69.6公里，是所有球员中跑动距离最长的

167 - 截至半决赛结束后，本届世界杯共打入167个进球，自1998年法国世界杯共打入171个进球后，这已经超越了其他各届世界杯

172 - 在世界杯64场比赛的前62场比赛中，裁判共出示172张黄牌，与2006德国世界杯307张的顶峰相比有大幅下降

393 - 平均每支参赛队伍场均传球数393次，比2010年世界杯的场均353次略高

506 - 在H组首场小组赛对阵比利时首开纪录以前，阿尔及利亚队此前在世界杯上共累计506分钟没有取得进球

53,018 - 本届世界杯比赛平均上座人数高达53018人，这是1994年美国世界杯的场均68991人以来的第二大高峰

3,000,000 - 为了安抚不满奖金拖欠的加纳球员，300万美元现钞被直接空运前往巴西

11,600,000,000 – 为举办本届世界杯，巴西政府共花费了116亿美元

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