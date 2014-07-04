（修正）世界杯-博彩公司最看好梅西捧起金球与金靴

《路透晚报》--4月21日
企业调查显示，新订单保持强劲，企业活动扩张速度创下六年来最快。这表明欧元区经济进入第二季持续强劲增长。IHS Markit公布，欧元区4月综合采购经理人指数(PMI)初值从3月的56.4攀升至56.7，创下2011年4月以来最高。
修正标题别字/捧起“金球”/而非“进球”
路透里约热内卢7月3日 - 博彩公司最看好阿根廷前锋梅西赢得金球奖(最佳球员)和金靴奖(最佳射手)，而法国、巴西、阿根廷和荷兰则是他们看好在1/4决赛中获胜的队伍。
哥伦比亚队的詹姆斯·罗德里格斯目前以5粒进球暂居射手榜榜首，他是金靴奖的第二热门。梅西金球奖最有力的挑战者则是巴西队的内马尔。
以下是英国威廉希尔博彩公司的最新赔率：
10赔21 法国， 4赔6 德国， 1赔2 平局
20赔17 巴西， 2赔7 哥伦比亚， 5赔12 平局
20赔23 阿根廷， 4赔11 比利时， 4赔9 平局
2赔1 荷兰， 1赔6 哥斯达黎加， 1赔3 平局
1/4决赛进入加时赛的场次数：
4赔9 没有，10赔11 一场， 4赔11 两场， 1赔10 三场， 1赔100 全部四场。
1/4决赛进入点球大战的场次数：
6赔4 没有 4赔6 一场， 1赔7 两场， 1赔33 三场， 1赔200 四场。
世界杯夺冠赔率：
1赔3 巴西
1赔4 阿根廷
2赔9 德国，荷兰
1赔8 法国，
1赔12 比利时，哥伦比亚
1赔40 哥斯达黎加。
世界杯金靴奖：
2赔5 梅西
1赔3 詹姆斯·罗德里格斯
2赔7 内马尔
2赔11 托马斯·穆勒
1赔14 范佩西
1赔20 罗本
1赔20 本泽马
世界杯金球奖：
2赔5 梅西，内马尔
1赔3 詹姆斯·罗德里格斯
1赔5 罗本
1赔14 托马斯·穆勒
1赔25 朱利奥·塞萨尔，本泽马，范佩西
1赔33 博格巴
1赔50 迪玛利亚，奥斯卡，蒂亚戈·席尔瓦，孔帕尼
1赔66 格策
1赔100 丹尼尔·阿尔维斯，大卫·路易斯，阿扎尔，费尔南迪尼奥，伊瓜因，胡尔克，诺伊尔，吉鲁，库尔图瓦，托尼·克罗斯
1赔125 洛里斯
1赔150 许尔勒，施魏因斯泰格，马斯切拉诺
金手套奖(最佳门将)：
4赔9 诺伊尔
2赔7 朱利奥·塞萨尔
1赔4 科勒·纳瓦斯
2赔11 库尔图瓦
1赔7 洛里斯
1赔8 罗梅罗，霍华德
1赔12 奥乔亚，
1赔16 奥斯皮那
1赔20 加斯帕·西里森
1赔80 贝纳里奥。
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（完）
编译：顾桥孜 发稿：王燕焜
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