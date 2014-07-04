（修正）世界杯-博彩公司最看好梅西捧起金球与金靴

分析：英国人控制支出 退欧让度假露营地再度火爆

路透牛顿费勒斯/伦敦4月21日 - 在去年英国退欧公投之前，麦克里迪(Scott McCready)还在发愁如何才能让他在英格兰西南海岸的度假小屋住满客人。现在英国游客则将他的房间预订一空，他们在英镑下挫之后避免较为昂贵的出国游。