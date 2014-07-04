世界杯-博彩公司最看好梅西捧起金球与金靴奖

路透里约热内卢7月3日 - 博彩公司最看好阿根廷前锋梅西赢得金球奖(最佳球员)和金靴奖(最佳射手)，而法国、巴西、阿根廷和荷兰则是他们看好在1/4决赛中获胜的队伍。

哥伦比亚队的詹姆斯·罗德里格斯目前以5粒进球暂居射手榜榜首，他是金靴奖的第二热门。梅西金球奖最有力的挑战者则是巴西队的内马尔。