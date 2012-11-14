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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 14日 星期三 11:53 BJT

阿曼门将：日本球员不要抱怨高温

日本队在周三对阵阿曼的世界杯预选赛前抱怨姆当地气温过高，阿曼门将哈布西则要日本队闭口。日本主帅拉扎罗尼抱怨称，比赛最大的困难在於姆斯卡特下午的烈日。而哈布西称，“这不是夏天摄氏50度高温，才不过30度，对我们和日本球员而言都能接受。日本夏天的温度也差不多。”路透

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