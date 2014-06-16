世界杯-乌龙球抢镜 巴西赛场恐刷新纪录

路透6月15日 - 巴西世界杯高潮迭起，多场比赛踢出大比分，而乌龙球又为这场好戏添上了浓墨重彩的一笔。

仅仅11场比赛过后，乌龙球以3球之多足以占据巴西世界杯射手榜的榜首了。这是一个不可思议的成绩，过往19届世界杯总共只有39粒乌龙球而已。

在上周四进行的世界杯揭幕战中，巴西后卫马塞洛将球攻入自家大门帮助对手克罗地亚队戏剧性地取得领先，他也成为巴西队史上在世界杯决赛圈内打入乌龙球的第一人。

三天后乌龙球再度登场，而且这次是祸不单行。

在周日进行的第二场小组赛中，法国前锋本泽马的射门遗憾中柱，危机看似化解，洪都拉斯门将巴里亚达雷斯却不慎又将皮球碰过门线。

巴里亚达雷斯迅速将球捞回，但他试图掩饰进球的计谋并没有得逞，门线技术在世界杯上的首次亮相确认了该进球有效。

随后进行的一场F组的比赛由波黑对阵阿根廷，波黑队员科拉西纳茨

不到3分钟的闪电进球创造了世界杯史上乌龙球的最快纪录。

单届世界杯乌龙球数量最多的当属1998年法国世界杯的6球，不过考虑到本届还有53场比赛，法国世界杯的纪录恐怕要作古了。

保加利亚、墨西哥以及西班牙可谓世界杯上的乌龙球专家，每队各有3球入账，而特立尼达和多巴哥则不幸地成为唯一一个乌龙球比正常进球还多的国家。

在2006年世界杯的一场小组赛中，特立尼达人布伦特·桑乔为对手巴拉圭队打入一球，而这支加勒比地区球队在三场小组赛中均无法攻破对手的大门。

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（完）

编译：傅玮 发稿：王燕焜

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