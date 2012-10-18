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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 18日 星期四 13:33 BJT

世界杯预选赛英格兰1-1平波兰

世界杯预选赛H组英国与波兰原定於周二举行的比赛由於大雨延迟至周三，上半场鲁尼头球破门助客队领先，而第70分钟格里克亦头球建功，使波兰将比分扳平，最终双方1-1握手言和。英格兰保持了双方比赛自1973年至今的15场不败纪录。路透

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