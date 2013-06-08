版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 6月 8日 星期六 14:33 BJT

世预赛--葡萄牙1-0俄罗斯

周五世界杯预选赛欧洲区小组赛葡萄牙主场1-0小胜俄罗斯，开场第9分钟波斯蒂加为葡萄牙打入制胜球。此轮过后葡萄牙取代俄罗斯在F组中排名上升至第一位，领先俄罗斯2分。在H组的比赛中乌克兰4-0大胜黑山，后者仍排在小组第一，但仅领先英格兰2分。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐