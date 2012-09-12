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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 12日 星期三 12:02 BJT

世预赛葡萄牙3-0阿塞拜疆

在世界杯欧洲区预选赛F组小组赛第二轮比赛中，葡萄牙主场3-0击败阿塞拜疆，瓦雷拉第64分钟首开纪录，波斯蒂加和阿尔维斯在比赛最後10分钟各下一城。在该组另一场比赛中，俄罗斯4-0大胜以色列。葡萄牙目前两战全胜积六分，但因净胜球少於俄罗斯而居小组第二。

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