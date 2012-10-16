C罗迎来国家队第100场比赛

葡萄牙周二迎来与北爱尔兰的世界杯预选赛，而该国球星C罗也将迎来自己在国家队的第100场比赛。27岁的C罗於2003年首披国家队战袍，在比赛中替补菲戈出场。C罗将是世界上打满100场国家队比赛的最年轻的球员之一。葡萄牙目前在FIFA世界排名中位居第三。路透