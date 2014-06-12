（更正）德意志军团渴望荣誉 只有冠军才能满足

因英文原文错误，更正文中第一段“18年”冠军荒 而非16年

路透柏林4月30日（记者 Karolos Grohmann） - 近年来在大赛中屡屡与冠军擦肩而过，现在德国队承受着夺取世界杯的压力，终结18年的大赛“冠军荒”。

卫冕冠军西班牙和东道主巴西赛前被视为夺冠大热门，而德国的竞争力决不可小觑，德国渴望成为第一支在南美洲大陆摘得世界杯桂冠的非南美球队。

德国、加纳、美国、葡萄牙在抽签中分在一组。其中加纳曾在4年前小组赛阶段输给过德国；美国由前德国国家队主教练克林斯曼执掌帅印；葡萄牙则由C罗领衔。普遍预期德国跻身小组前两名应该问题不大。

渴望荣誉的德国球迷给了球队很大的压力，主教练勒夫表示，只有处于那些最佳状态的球员，才有机会赢得出战巴西的机会。

“我希望每个人都全力以赴，我们有一个很高的目标。”勒夫说，“在巴西，我需要适应能力强的球员，我需要身体健康、能调整好状态的球员。（能适应）炎热的天气、漫长的旅途、时差以及不同的开球时间。”

自2006年接手德国队以来，勒夫打造了一支最具有比赛观赏性的球队之一，踢出快节奏传球和能瞬间撕裂敌方防线的攻势足球。

自2006年以来，勒夫带领德国队在3届大赛中闯入两次半决赛和一次决赛。

天才云集的中场

德国队的中场可跻身世界最佳行列，汇集了厄齐尔、托马斯·穆勒、罗伊斯、格策、许尔勒、托尼·克洛斯等一系列青年才俊。

随着队长拉姆似乎彻底变身后腰，与“小猪”施魏因斯泰格并肩作战，德国中场的经验更加丰富。“小猪”在长期因伤休战之后，也已重回巅峰状态。

另一位后腰赫迪拉是否出战还有些疑虑。他遭遇韧带撕裂，现在正争分夺秒争取恢复健康。

中场发动机京多安自去年8月以来一直受背伤困扰缺席比赛，这将给勒夫带来另一个打击。此外，前锋克洛泽和马里奥·戈麦斯也都有伤在身。

克洛泽已经为国家打入68粒进球，追平传奇射手盖尔德·穆勒并列德国队历史榜首，他期待打破记录，他最近身体刚刚康复。

勒夫有时选择把格策放在锋线单箭头的位置上，效仿西班牙不设置正印中锋，而是在该位置上放置一个进攻型中场，不过勒夫此举收效甚微。

其实，勒夫最担心的还是不够稳固的后防线。胡梅尔斯缺席了数月的比赛，离最佳状态有不小的距离；默特萨克作为另一位中卫人选没有给人留下深刻印象。左路的施梅尔策也饱受伤病困扰，拉姆则离开了右边卫的位置。德国的后防线成了他们的阿喀琉斯之踵。

3月份德国1比0战胜智利的友谊赛凸显了德国在对阵南美球队时需要克服的挑战。

智利人在德国主场反客为主，只是运气不佳，没能带走胜利。主场作战的德国队只从要求颇高的球迷那里得到了嘘声和口哨。

“那些仍存在问题的球员和不够职业的球员，必须接受球迷的这种待遇，”赛后，勒夫发出这样的警告。

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（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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