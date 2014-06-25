世界杯-背景资料：历史上的恶行与重罚

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月24日 - 在周二乌拉圭队与意大利队的比赛中，乌拉圭前锋苏亚雷斯似乎咬了意大利队的基耶利尼的肩膀，前者有可能面临继上一届世界杯之后再次在世界杯上被禁赛的窘境。

下面是世界杯历史上的5次臭名昭着的犯规行为以及相应的处罚。

罗哈斯 （1989年世界杯外围赛）

智利门将罗哈斯在一场对阵巴西队的世界杯外围赛中变得声名狼藉。在比赛中，他故意割伤自己，以防止智利队被巴西队打败。当时一名球迷往场内扔下了一枚烟花弹，在烟雾中，罗哈斯用藏在手套内的刀片划伤了自己的脸。他随即被抬下场，比赛被取消。但现场的录像把真相都揭露了出来，他被终身禁赛，智利国家队也被禁止参加1994年世界杯。2001年国际足联特赦了对他的终身禁足处罚。

里杰卡尔德 （1990年）

在意大利世界杯荷兰对阵西德的1/8决赛中，荷兰球员里杰卡尔德由于两次往西德球员沃勒尔的头发上吐口水而被罚下场。第一次是在里杰卡尔德因在对方身上犯规吃到黄牌后，第二次则是在他和沃勒尔进一步争执导致双双吃到红牌。德国媒体随后便给他取了“大羊驼”的绰号。

塔索蒂 （1994年）

意大利后卫塔索蒂虽然只参加过一届世界杯，但他在那届世界杯上留下了一个无法抹掉的印记。在美国世界杯1/4决赛与西班牙的对决中，塔索蒂肘击了西班牙前锋恩里克的脸部，后者的鼻梁被打断。当时裁判对此没有做出判罚，且意大利人以2-1获得了比赛的胜利，但是在事情水落石出之后，塔索蒂收到了禁赛8场的惩罚。

里瓦尔多 （2002年）

巴西前锋里瓦尔多在2002韩日世界杯上因一记臭名昭着的假摔被国际足联加以罚款。当时土耳其队的云萨尔将球踢到了他的大腿上，里瓦尔多随即双手捂脸痛苦倒地，导致云萨尔吃到第二张黄牌。录像回放揭露了真相，巴西人被罚款大约13,000美元。

齐达内 （2006年）

带领法国队夺得1998年世界杯冠军的齐达内在2006年德国世界杯对阵意大利队的决赛中用头撞向对方后卫马特拉齐的胸部，随即被红牌罚下。最终这场比赛以点球大战决出了胜负，意大利获得冠军。齐祖声称自己遭到马特拉齐口头挑衅，而他之后因红牌而被禁赛3场。

遭重罚的案例：

Tran Dinh Dong，2014年

越南后卫Tran Dinh Dong被该国足协处以了破纪录的28场比赛禁赛处分，他在一场国内联赛中铲断了对手的腿。

效力于越南大南城主队的Tran Dinh Dong因飞铲导致安江雄王队中场Nguyen Anh Hung腿部骨折还被处以两千万越南盾（约合950美元）的罚款。受伤的Nguyen Anh Hung预期将休战一年。

阿内尔卡 2013-2014年

在去年12月西布朗对阵西汉姆联队的英超比赛中，法国前锋阿内尔卡在为西布朗进球后做出了一个被指控为反犹太人的庆祝动作，这一手势被英足总处以禁赛5场以及罚款8万英镑（约合13.4万美元）的处罚。

苏亚雷斯 2013年

2013年利物浦在安菲尔德球场迎战切尔西的英超比赛中，利物浦中锋苏亚雷斯咬了切尔西后卫伊万诺维奇一口，苏亚雷斯随后被禁赛10场。2010年，在苏亚雷斯还在为荷兰的阿贾克斯俱乐部效力时，他就因啃咬对手而被禁赛7场。

佩佩 2009年

在一场对阵赫塔菲的西甲联赛中，皇马中卫佩佩在送上点球后失去了理智，葡萄牙人脚踹趴倒在地的对手卡斯克罗，还用自己的球鞋擦过这名中场球员的背部。在随后的斗殴中他还击中了另一名赫塔菲球员阿尔宾的脸部。

迪卡尼奥 1998年

在一场对阵阿森纳的比赛中，效力于谢菲尔德星期三足球俱乐部的意大利前锋迪卡尼奥在被红牌罚下之后动手将裁判推倒，并被禁赛11场。

埃里克·坎通纳 1995年

当时效力于曼联的法国中锋坎通纳在一场对阵水晶宫的英超比赛中在被驱逐出场之后飞踹正坐在看台上的一名球迷，而他因为这个臭名昭着的功夫动作而被禁赛8个月。

保罗·戴维斯 1988年

这位阿森纳中场当时打了南安普敦球员克里克尔一拳，将后者的下巴打成了骨折。裁判当时没有看到这一幕，但电视直播镜头抓拍到了，保罗被英足总处以当时破天荒的9场禁赛处罚。

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（完）