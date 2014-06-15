卡塔尔世界杯申办者称“没有什么好隐藏”

阿根廷总统对国家队坦言：我不是个球迷
路透布宜诺斯艾利斯7月14日 - 阿根廷总统克里斯蒂娜·费尔南德斯(Cristina Fernandez)周一承认，她没有看过阿根廷队在今年世界杯上的任何一场比赛，包括决赛。一些观察人士称，这一直率的表态说明她脱离阿根廷民众。
路透圣保罗6月14日 - 本周六，成功申办了2022年卡塔尔世界杯的组织者说，所谓申办过程中存在贿选的指控是“毫无根据”的，而且是“为了诋毁此事名誉而做出的漏洞百出的谎言”。
自从以英国《星期日泰晤士报》为代表的多家媒体在最近几周爆出一位卡塔尔足球高官向FIFA执委会成员行贿，以取得世界杯申办权的消息之后，这是卡塔尔方面给出的最全面的回应。
“我们没有什么好隐藏的，”卡塔尔的申明说，“在投标申办2018/2022世界杯的每一个环节，我们都严格按照FIFA的规则执行。”
更多巴西世界杯报导请点击here
（完）
编译：顾桥孜 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
(Reporting By Qiaozi Gu)
路透布宜诺斯艾利斯7月14日 - 阿根廷总统克里斯蒂娜·费尔南德斯(Cristina Fernandez)周一承认，她没有看过阿根廷队在今年世界杯上的任何一场比赛，包括决赛。一些观察人士称，这一直率的表态说明她脱离阿根廷民众。
路透柏林7月14日（记者Michelle Martin/Rene Wagner） - 在德国队于巴西获得他们历史上的第四座世界杯冠军奖杯之后仅仅几个小时之内，新版印着四颗星星的德国队球衣便已销售一空--这表明在接下来的一段时间内，由于球迷们的利好因素，零售商们能够有销售额增长的良好预期。
“我看得出，他并不想去领奖，”马拉多纳在电视节目“左边”（“De Zurda”）上说。他还说，“营销人员”做出了一个“不公平”的决定。