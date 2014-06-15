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Special Events 12 | 2014年 6月 15日 星期日 10:11 BJT

卡塔尔世界杯申办者称“没有什么好隐藏”

路透圣保罗6月14日 - 本周六，成功申办了2022年卡塔尔世界杯的组织者说，所谓申办过程中存在贿选的指控是“毫无根据”的，而且是“为了诋毁此事名誉而做出的漏洞百出的谎言”。

自从以英国《星期日泰晤士报》为代表的多家媒体在最近几周爆出一位卡塔尔足球高官向FIFA执委会成员行贿，以取得世界杯申办权的消息之后，这是卡塔尔方面给出的最全面的回应。

“我们没有什么好隐藏的，”卡塔尔的申明说，“在投标申办2018/2022世界杯的每一个环节，我们都严格按照FIFA的规则执行。”

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（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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(Reporting By Qiaozi Gu)
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