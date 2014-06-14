世界杯-国际足联裁委会负责人力挺揭幕战中点球判罚

路透里约热内卢6月13日 - 国际足联裁判委员会负责人在周五力挺日籍主裁西村雄一，后者则在巴西世界杯揭幕战东道主巴西队对阵克罗地亚队的比赛中作出了具有争议性的判罚决定。

周四，在圣保罗科林蒂安球场举行的揭幕战中，日本主裁西村雄一判定克罗地亚队的洛夫伦对巴西队前锋弗雷德犯规，那时距比赛结束还有20分钟，比分是1-1。

巴西球星内马尔随即将这次点球判罚转化成了他个人在当场比赛中的第二粒进球。巴西的进球攻势并没有停止，他们最终以3-1在小组赛中取胜。但在比赛过后，这粒点球判罚争论不断，也引起了克罗地亚球员、教练和其他人的谴责。

国际足联的裁判委员会负责人马西莫·布萨卡在里约热内卢对记者们表示，西村在作出判罚的时候表现得很公正。

“这位裁判在作出判断的时候处于一个非常好的站位，”他如此形容这位42岁的裁判员。

他表示，事件发生时的一张照片表明当时两位运动员在禁区内确实是有身体接触的，洛夫伦的左右手都碰到了弗雷德。

“如果球员制造了身体接触的话，那就得允许裁判做出那个方向的判罚。”他补充说。

布萨卡对西村是否还会执法世界杯的其他比赛拒绝表态，因为他和他的团队还未完全对西村在整场比赛中的表现作出分析。

当一位记者暗示西村的判罚是错误的时候，布萨卡回答道：”错了？这是你的想法，你怎么想我们管不着。”

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编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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