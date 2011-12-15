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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 15日 星期四 16:52 BJT

桑托斯晋级世俱杯决赛

周三在日本丰田市举行的2011年世俱杯一场半决赛中，南美解放者杯赛冠军巴西桑托斯3-1战胜日本柏太阳神，上半时内马尔与博尔格斯分别立功，下半时酒井宏树为柏太阳神扳回一球，但达尼洛随後的进球将比分定格为3-1。如周四另一场半决赛无意外，桑托斯决赛将与巴萨争冠。路透

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