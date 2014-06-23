世界杯-哪些球队进16强？小组赛出线形势分析

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西贝洛奥里藏特6月22日（记者 Andrew Cawthorne） - 世界杯小组赛最后一轮即将打响，各组形势扑朔迷离，出线后的对阵形势也存在变数。

以下为依据目前的排名（here），各组可能出现的几种出线情况。

A组

已出线：无

已淘汰：喀麦隆

不确定：巴西队和墨西哥队同积4分，并列小组积分最高。若他们在下周一的比赛中分别击败喀麦隆队及克罗地亚队即可携手出线。

巴西以净胜球的优势暂时领先于墨西哥，但只比对方多1个净胜球。所以双方都将尽力争取小组头名的位置，以期获得在28日对阵B组小组第二的机会。

若巴西队未能在与喀麦隆队的比赛中取胜且现积3分的克罗地亚队击败墨西哥队的话，那么克罗地亚队就成小组第一。若克罗地亚与墨西哥战成平局，且巴西队输给喀麦隆队的话，那么墨西哥队以及凭借净胜球优势挤掉东道主的克罗地亚队就将出线。

B组

已出线：荷兰，智利

已淘汰：澳大利亚，西班牙

不确定：在前两场比赛中全取6分的荷兰队和智利队周一迎来最后一轮小组赛。假设巴西队取得A组头名，双方就将在这场比赛中极力争取胜利，以避免在1/8决赛中与桑巴军团提前相遇。

拥有5粒净胜球的荷兰队在他们的最后一场小组赛中只需与现有4粒净胜球的智利队战平，即可确保小组头名的位置。

同样将在周一碰面的澳大利亚队和西班牙队则纯粹是为荣誉而战了。由于澳大利亚有净胜球的优势，卫冕冠军西班牙队必须在这场比赛中取胜才能避免小组垫底的耻辱。

C组

已出线：哥伦比亚

已淘汰：无

不确定：两场比赛后累积6分的哥伦比亚队现在处于小组第一的位置，但是想要取得小组第一以在淘汰赛中对阵D组第二，他们就必须在周二至少与日本队打平。

手握3分的科特迪瓦队想要出线，就必须在同一天对阵希腊队的比赛中取得胜利。

而两场比赛过后仅有1分在手的希腊队想要出线，则需要打败科特迪瓦队全取3分，且还要寄希望于哥伦比亚队在和日本的较量中赢得胜利。

同积1分的日本队和希腊队若都能取得他们最后一场小组赛的胜利，那么C组次席的位置则将取决于净胜球，希腊队还需填补比日本队少两个净胜球的劣势。若两队净胜球相同，则在小组赛中进球多的球队将出线。

D组

已出线：哥斯达黎加

已淘汰：英格兰

不确定：若想晋级，意大利人需要在最后一场对阵乌拉圭队的小组赛中取得胜利或和对手打成平局（可以凭借净胜球优势挤掉对手）。如若失利，乌拉圭队便将和两战两胜、确定出线的哥斯达黎加队一起晋级。

如果在周二的比赛中哥斯达黎加队负于英格兰队且意大利队和乌拉圭队分出胜负的话，那么小组头名就将决定于前两名球队的净胜球数量。目前哥斯达黎加队拥有3个净胜球，而意大利的净胜球数为0。

目前没有积分小组垫底的英格兰队则需要在最后一场比赛中取得胜利才有将乌拉圭或意大利拉下马、避免小组垫底耻辱的机会。但若意乌战成平局，那么这点希望也会破灭。

E组

已出线：无

已淘汰：无

不确定：全取6分并拥有令人艳羡的6个净胜球的法国队看起来肯定能在E组出线，但理论上来说还不能完全确定。

要使法国队出局这一微弱的可能性变成现实，厄瓜多尔队需要在下周三对阵法国的比赛中取得一场大胜，且瑞士队必须同时以大比分打败洪都拉斯队。一旦厄瓜多尔队未能取胜，法国队就将取得小组头名且在1/8决赛中对阵F组第二名。

尽管现在没有积分且小组垫底，洪都拉斯队仍有一丝出线希望：如果他们能够打败瑞士队且厄瓜多尔队输掉比赛的话，届时能否出线可能还得取决于净胜球。洪都拉斯队必须寄希望于比赛结果能比目前积3分的厄瓜多尔队多拿到五个净胜球。

瑞士人则会希望法国击败厄瓜多尔，那样他们只需在最后一场比赛中打败或打平洪都拉斯队即可以小组第二的身份出线。

F组：

已出线：阿根廷

已淘汰：波黑

不确定：手握4分的尼日利亚队和仅有1分的伊朗队正在争夺F组小组第二的位置。

若伊朗队想要出线，那么他们必须在下一场比赛中打败已经出局的波黑队，并且还得寄希望于积6分处于榜首的阿根廷队打败尼日利亚队。

若第三轮小组赛中伊朗以1-0取胜且尼日利亚以0-1输掉的话，那么两队的积分和净胜球都将相同。若这种罕见的情况发生，那么根据规则，两队需要比拼小组赛总进球数，若小组赛总进球数相同，那么将比拼双方彼此间赛事的胜负平关系和进球数。但考虑到那样情况下伊朗和尼日利亚在所有小组赛中都只进了1个球，且他们互相战成了0-0平，这些规则都无法决出哪队应晋级，所以最终还是需要依靠抽签来决定。

G组

已出线：无

已淘汰：无

不确定：目前德国队与美国队同积4分，加纳队与葡萄牙队各积1分，G组出线形势仍有无限可能。

德国队与美国队的比赛将在周四打响，两队若战平将从本组携手出线，而德国队凭净胜球优势获得小组第一。两队若分出胜负则可能使加纳或者葡萄牙侥幸获得第二个出线名额。

如果德国队获胜，葡萄牙需要击败加纳，并逆转与美国队5球的净胜球差距才能出线。如果美国队获胜，葡萄牙在取胜的基础上便还要弥补与德国8球的净胜球差距。

加纳队相比葡萄牙占有净胜球优势，-1球对-4球，所以如果加纳击败葡萄牙而美国队输给德国，那么加纳队只要逆转2球的净胜球差距即可出线。 如果加纳队以1-0取胜，而美国队以0-1落败，那么两队同积4分，在净胜球和进球数上亦没有差别。在那种情况下，美国队将凭借与加纳队的胜负关系优势晋级。

H组：

已出线：比利时

已淘汰：无

不确定：小组热门比利时队已在两场比赛中全取6分获得出线资格，阿尔及利亚队则在与韩国队的比赛中取得3分，在小组第二名争夺战中处于领先地位。

若阿尔及利亚人在周四的比赛中击败俄罗斯队，那么他们将肯定能够晋级。但若双方打成平局，那么俄罗斯队就将被淘汰，并且如果韩国队能够大败比利时队的话，那么韩国人便可抓住以小组第二出线的一线生机。

如果阿尔及利亚队获胜而比利时队落败，那么阿尔及利亚则将凭借净胜球的优势登顶小组第一。

若俄罗斯队与韩国队分别取得胜利，那么他们将分别由现在的1分变为4分，且小组第二的归属将决定于两队间的净胜球对比。

目前俄罗斯队有1球的净胜球优势。

若俄罗斯队打败阿尔及利亚队，且韩国队没能在对阵比利时队的比赛中获胜的话，那么积4分的俄罗斯队将以小组第二的身份晋级。

若韩国队想要以小组第二的身份晋级，那么他们需要大比分打败比利时队，与此同时还得寄希望于俄罗斯队以微弱优势战胜阿尔及利亚队或两队打成平局。

规则：

根据国际足联的规定，每个小组的排名应按照以下的顺序决定：

-球队的全部小组赛积分，胜一场积3分，平一场积1分，输一场不积分。

-所有小组赛中的总净胜球数。

-所有小组赛中的总进球数。

-若以上三项都相同，则比较并列几队之间比赛的积分数。

-若积分数相同，则比较并列几队之间比赛的净胜球数。

-若净胜球数相同，则比较并列几队之间比赛的进球数。

-若全部相同，则由抽签决定。

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（完）