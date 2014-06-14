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Special Events 12 | 2014年 6月 14日 星期六 09:36 BJT

世界杯射手榜（6月13日）

路透6月13日 - (截至巴西当地时间6月13日)

进球数 球员 球队

2 范佩西 荷兰

内马尔 巴西

罗本 荷兰

1 奥斯卡 巴西

阿莱克西斯·桑切斯 智利

让·博塞如尔 智利

哈维·阿隆索 西班牙

若热·瓦尔迪维亚 智利

奥里贝·佩拉尔塔 墨西哥

德弗里 荷兰

卡希尔 澳大利亚

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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