《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透6月16日 - 本周一在美国对阵加纳的巴西世界杯比赛中，美国球员邓普西开场仅29秒攻入闪电进球，世界杯史上最快进球榜更新如下：
球员 国家 对手 年份 进球时间
1. 哈坎·苏克 土耳其 韩国 2002 11秒
2. 瓦科莱夫·马赛克 捷克斯洛伐克 墨西哥 1962 16秒
3. 恩斯特·莱纳 德国 奥地利 1934 25秒
4. 布莱恩·罗布森 英格兰 法国 1982 27秒
5. 克林特·邓普西 美国 加纳 2014 29秒
6. 埃米尔·凡南特 法国 比利时 1938 35秒
7. 阿恩·奈柏格 瑞典 匈牙利 1938 35秒
8. 伯纳德·拉孔比 法国 意大利 1978 37秒
9. 弗洛里安·阿尔伯特 匈牙利 保加利亚 1962 50秒
10. 阿尔伯特·德苏 罗马尼亚 秘鲁 1930 50秒
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（完）
编译：傅玮 发稿：王燕焜
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