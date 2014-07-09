世界杯-背景资料：历史冷门集锦

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西贝洛奥里藏特7月8日（记者 Karolos Grohmann） - 在周二举行的世界杯半决赛中德国队以7-1送给东道主巴西队一场惨败。在这场比赛之后，我们总结了世界杯历史上的一些令人震惊的比分。

1950年世界杯小组赛美国队1-0胜英格兰队。关于这是否是世界杯历史上最大的冷门还存有争议，当时，一群非专业美国球员在小组赛中击败了强大的英格兰队。

1950年世界杯决赛乌拉圭2-1胜巴西。那届世界杯赛制还比较特殊，东道主巴西队只需一场平局便可获得他们的第一个世界杯冠军，但输给乌拉圭队的苦涩直到今天还深深地印在巴西每个人的脑海中。

这场被称为“马拉卡纳之战”的比赛使得巴西球迷错愕不已，赛后球员们受到了国内舆论的谴责，并且有一些自杀事件也被认为与这件事情有关。

1954年世界杯决赛联邦德国3-2胜匈牙利。强大的匈牙利人在之前的比赛中曾以8-3血洗了德国队，并以压倒性的优势被列为夺冠大热门。

但穆特·昂在第84分钟打出一粒制胜球，完成了惊天逆转，从此以后，这场比赛被称为 “伯尔尼奇迹”。

1966年朝鲜1-0胜意大利。全都是无名小卒、生活在斯大林主义政权当中的朝鲜人在小组赛中击败了群星闪耀的两届世界杯冠军意大利队，制造了世界杯历史上最大的冷门之一。

1974年世界杯小组赛民主德国1-0联邦德国。这场比赛被视为资本主义对抗社会主义的战役，尤尔根·施帕瓦泽为民主德国射入一球，帮助球队1-0击败了东道主联邦德国队，这场比赛也被东方阵营媒体誉为是铁幕演说后一场对“邪恶的西方世界”的胜利。

联邦德国队最终在决赛中恢复了高水平，取得了他们的第二座世界杯冠军奖杯。

1982年世界杯小组赛阿尔及利亚2-1胜联邦德国。这是一场经典的以弱胜强的战役，北非人击败了实力强大的德国人。但联邦德国队很快还以颜色，几天后，他们在接下一场小组赛中与邻国奥地利战成1-0的默契球，这样的结果使得两队同时出线并将阿尔及利亚人送回了老家。

1990年世界杯揭幕赛喀麦隆1-0胜阿根廷。比耶克在第67分钟的进球完成了喀麦隆队战胜卫冕冠军阿根廷队的梦幻开局。本届世界杯在意大利举行，喀麦隆队在此之后亦以闯入1/4决赛的耀人战绩继续赢得着球迷们的心。

1994年爱尔兰1-0意大利。这是另一个击败意大利的冷门。雷伊·霍顿在禁区边缘处的一脚射门使得足球小国爱尔兰令人惊奇地击败3届世界杯冠军意大利队。意大利队最终在决赛中输给了巴西队。

2002年世界杯小组赛塞内加尔1-0胜法国。这是另外一个卫冕冠军的灾难性开局。这次轮到了法国队，他们在4年前获得世界杯冠军之后走下了神坛。

2014年世界杯半决赛德国7-1血洗巴西。6分钟狂进4球让米内罗竞技场内数万名巴西球迷静默不语，也将整个国家数百万人民的心都打碎。剑指冠军的巴西人震惊了。

德国人使南美巨人巴西队遭遇了其历史上最惨痛的失利，粉碎了他们第二次在家门口举办世界杯时捧起冠军奖杯的梦想。要是巴西队此次夺冠，这将是他们第6次获得世界杯冠军。

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