世界杯-夏奇拉将在巴西世界杯闭幕式献唱

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月2日 - 世界杯组委会官员周三表示，哥伦比亚籍流行歌手夏奇拉（Shakira）将连续第三次在世界杯上进行表演。她将在7月13日于里约热内卢马拉卡纳竞技场进行的决赛开始之前的闭幕式中带来精彩演出。

夏奇拉将和巴西打击乐手兼歌手Carlinhos Brown共同表演歌曲"La La La (Brazil 2014)"。

“由于大家都知道的原因，我跟足球有很复杂的关系（夏奇拉是西班牙球星皮克的妻子）。我真的能理解世界杯对很多人来说意味着什么，包括我自己，”夏奇拉在国际足联的一份声明中表示。

墨西哥裔美国吉他艺术家卡洛斯·桑塔纳（Carlos Santana）、海地裔美国说唱歌手韦克莱夫·让（Wyclef Jean ）和巴西歌手亚利桑德雷·皮雷斯（Alexandre Pires）将表演2014世界杯官方主题歌曲"Dar Um Jeito"。这首歌的歌名是葡萄牙语，它的英文歌名为"We Will Find a Way"。

闭幕式也将有里约热内卢的一所学校带来的桑巴表演。这所学校曾参加过里约著名的嘉年华庆祝活动。

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