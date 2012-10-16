版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 10月 16日 星期二 10:05 BJT

西班牙法国世预赛拉莫斯将出战

西班牙国家队主帅博斯克周一称，後卫拉莫斯的腿伤恢复得不错，将能出战西班牙主场与法国的世界杯预选赛。在上周五西班牙4-0胜白俄罗斯的比赛中，拉莫斯受伤离场，且没有参加周日的国家队训练。博斯克表示，拉莫斯将参加周一的赛前训练。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐