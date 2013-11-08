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路透中文体育短讯 | 2013年 11月 8日 星期五 14:14 BJT

西班牙国家队召入巴西出生的马竞神射手科斯塔

西班牙主帅博斯克首次将出生于巴西的马竞前锋迭戈·科斯塔召入西班牙国家队，备战本月客场对阵赤道几内亚和南非的友谊赛。科斯塔本赛季在西甲12次出赛打进13球，他上月正式书面表述愿意代表西班牙出赛，结束了世界杯和欧洲杯双料冠军西班牙与巴西有关这位前锋的争夺战。路透
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