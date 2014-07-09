背景资料：历数体坛令人难忘的耻辱性比赛和事件

路透巴西利亚7月8日（记者 Patrick Johnston） - 在本周二于贝洛奥里藏特进行的世界杯首场半决赛中，东道主巴西队以1-7惨遭德国队血洗，经历了历史上最惨痛的失败。

这是巴西队自1975年以来首次主场失利，也是足球运动史上最令人震惊的比赛结果之一。

以下是其他运动中著名的耻辱性比赛事件。

拳击

巴斯特·道格拉斯击倒迈克·泰森，1990年东京

本场比赛前，泰森作为职业拳手保持不败战绩，并且习惯性在首回合将对手击倒。然而这一切在这场较量的第10回合第35秒宣告终结，默默无闻的道格拉斯职业生涯首次将泰森击倒，爆出了拳坛史上的最大冷门之一。

泰森并未就此一蹶不振，但却始终无法完全恢复到巅峰状态。随后他又连续赢得比赛甚至重获世界重量级拳王头衔。但是在职业生涯早期被认为是拳击史上最伟大的重量级拳王一统天下的局面也就此走向结束。

橄榄球

威尔士13-16西萨摩亚，1991年橄榄球世界杯

老牌劲旅威尔士队被看好在卡迪夫进行的世界杯揭幕战中主场血洗太平洋岛国球队，并为迎战更为强大的对手澳大利亚和阿根廷队蓄力做准备。

但是萨摩亚人拒绝按照预想的剧本演，依靠To'o Vaega和Sila Vaifale的触地得分，太平洋岛国上演了惊天冷门，最终在小组中力压威尔士队晋级下一轮。

这场比赛后引发了橄榄球比赛场上最著名的嘲讽：“谢天谢地威尔士人不是与整个萨摩亚进行比赛。”

足球

美国1-0英格兰，1950年世界杯

1950年巴西世界杯，现代足球鼻祖英格兰队首次在世界杯中亮相，首战对阵由业余球员组成的美国队。

但是他们因低估对手而铸成大错，Joe Gaetjens打入全场比赛唯一进球助美国队1-0取得震惊世界的胜利，多亏了电影《人生的赛事》(The Game of Their Lives)，人们直到今天仍记得这场比赛，该电影完整地刻画了这场比赛的细节。

足球

朝鲜1-0意大利 1966年世界杯

英格兰世界上，两届世界杯冠军得主意大利与首次参加世界杯的神秘之师朝鲜队相遇，赛前意大利被一致看好取得大胜。

然而朝鲜队凭借朴斗一的进球取胜，全世界大跌眼镜，此后亚洲球队一路前行杀入八强，创造了一个遥远的传说。

板球

澳大利亚5-0大胜英格兰赢得2013-14赛季灰烬杯

几个月前英格兰还在主场3-0轻取澳大利亚队，但是当英格兰飞往澳大利亚准备卫冕时，英格兰却以球员退赛或提前退役的耻辱性的方式败下阵来。

这场5-0是灰烬杯史上第三场失利者惨遭零封的比赛，澳大利亚分别以318分、218分、150分、对手8名击球手出局和281分的优势取得胜利。

网球

格拉芙6-0 6-0横扫兹韦列娃 1988年法网公开赛决赛

德国名将格拉芙以两个6-0横扫前苏联选手兹韦列娃 ，成功卫冕法网女单冠军，比赛仅用了32分钟，创赛会决赛最短用时纪录。

这是法网决赛历史上首次有选手未能赢得一局比赛，也是四大满贯决赛历史上自1911年温网公开赛Dorothy Lambert Chambers击败D.P. Boothby后，首次出现两盘6-0的比分。

自行车

阿姆斯特朗承认服用禁药，冠军头衔被收回

七次环法自行车赛冠军得主美国人阿姆斯特朗在其二度退役后一直反驳有关他职业生涯内一直服用禁药的各路指责。

但是当他在接受奥普拉·温弗瑞的一次电视采访中承认自己通过服药、谎言和欺凌来赢得冠军后，德州人不得不以最耻辱性的方式走下神坛。

冰球

冰上奇迹 1980年冬奥会

前苏联在之前7届奥运会中6次登顶，赛前苏联被一致看好在纽约普莱西德湖进行的比赛中轻松战胜由业余运动员和大学生运动员组成的美国队。

然而在教练赫伯·布鲁克斯的带领下，勇敢的美国人爆冷以4-3击败了强大的苏联队，并在决赛中战胜芬兰赢得了一枚不可思议的金牌。

高尔夫

格雷格·诺曼1996年美国大师赛惨遭滑铁卢

由于在前三轮比赛中表现出色，在奥古斯塔进行的美国大师赛决胜轮开始前，世界排名第一的高尔夫球手“大白鲨”格雷格·诺曼面对英格兰人尼克·佛度已经握有6杆优势，冠军似乎已势在必得。

然而“大白鲨”却在周日的决胜轮中功亏一篑。在全世界数百万高尔夫球迷的注视下，诺曼仅仅打出高于标准杆六杆的78杆，痛苦地目睹佛度逆转夺冠。

诺曼始终未能走出那次失败的阴影，此后曾与两次重要比赛的冠军失之交臂。

NFL

佩顿·曼宁与丹佛野马队梦断2014超级碗决赛

佩顿·曼宁领衔丹佛野马队勇闯超级碗总决赛，他刚刚第五次被票选为NFL最有价值球员，冠军戒指几乎已是囊中之物。

然而西雅图海鹰队以不可思议的43-8赢得冠军，造就了自1990年丹佛野马以10-55不敌旧金山49人后比分相差最为悬殊的超级碗总决赛。

NFL

1969年，“百老汇的乔”纳玛什带领纽约喷气机队在超级碗中以16-7击败了当时不可战胜的巴尔的摩小马队，打破了人们关于新兴的美国橄榄球联盟(AFL)相比历史更为悠久的国家橄榄球联盟(NFL)相比只是二流联赛的观念。

当时，总决赛由AFL冠军对阵NFL冠军，前两届冠军都是由NFL的绿湾包装工队包揽，累计比分为70-24。

纽约喷气机队在这场首次被命名为“超级碗”的总决赛中获得胜利，并为1970年美国两大橄榄球联盟的合并奠定了基础。

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（完）

编译：傅玮 发稿：王燕焜

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