世界杯-巴塞罗那表扬苏亚雷斯“认错”

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月1日 - 巴塞罗那体育主管苏比萨雷塔表扬了苏亚雷斯对嘴咬意大利后卫基耶利尼一事“承认了自己的错误”。

巴萨是这位27岁利物浦球员众多潜在的买家之一。苏亚雷斯被禁止代表乌拉圭队参与接下来的9场国际正式比赛，意味着被逐出本届世界杯，又在4个月内无法从事任何与足球相关的活动。

最初，苏亚雷斯矢口否认咬人，但在本周一，他发表了一份字斟句酌的声明，承认了自己的行为，并发誓决不会再出现类似的情况。

“从我的角度来看，苏亚雷斯有个性，也有谦卑的态度去承认错误。”苏比萨雷塔在周二巴萨中场新援拉基蒂奇的新闻发布会上说。

“显然他犯了大错，但通常人们只是盲目关注某一点。在这件事情上我们不能这么做。”这名前巴萨和西班牙国家队的双料门神补充道，“要是你从不敢承认错误，那么你就不会有所进步。”

当被问及巴萨是否会签下苏亚雷斯时，苏比萨雷塔说：”现在苏亚雷斯还是利物浦的人，这是现实。

”所有人都知道他是一个优秀的球员，但他们也知道，他现在的命运和利物浦捆绑在一起。“

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